Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nin ilk gününde başvuru sayısı 500 bini geçti

Bakan Kurum, konut projesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurum, yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Konut Projesi'nin ilk gününde başvuru sayısı 500 bini geçti. e-devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Son Dakika

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