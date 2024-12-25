Bakan Memişoğlu'ndan Ambulans Helikopter Kazası Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Bakan Memişoğlu'ndan Ambulans Helikopter Kazası Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'daki kaza ile ilgili spekülasyonlara itibar edilmemesini istedi.

25.12.2024 13:09
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'daki ambulans helikopter kazasına ilişkin, "Bu konudaki spekülasyonlara toplum çok itibar etmemeli" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye Sağlık Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren Bakan Memişoğlu, görüşmenin yararlı olduğunu belirterek, "Hayırlı olsun dileklerimizi, Suriye'nin özgürleşmesinden çok memnun olduğumuzu ilettik. Aynı zamanda sağlıkla ilgili her türlü desteğimizi, yardım edeceğimizi kendilerine ilettik. Çok memnun oldular, onlar da bir an önce bu koordinasyonun sağlanıp kendi insanlarının sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alması için çalıştıklarını ve bizim de yardımlarımızdan çok memnun olduklarını söylediler. Elimizden geleni yapacağız, sağlıkla ilgili bütün desteğimiz sürüyor bu kardeşlerimize; komşumuza her zaman olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Bu konudaki spekülasyonlara toplum çok itibar etmemeli"

Muğla'daki ambulans helikopter kazasına ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, "Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter. Bunun sivil havacılık kapsamında kuralları var. Net bunlar. Hem kırım anlamında hem gerekli incelemeleri bizim müfettişliğimiz tarafından yapılıyor. Gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konudaki spekülasyonlara toplum çok itibar etmemeli. Çünkü her şeyin kuralına göre yapıldığı bir sistem, uçuş sistemleri. Onun için de nedenleri, gerekçeleri nedir, kamuoyuyla paylaşılır. Bu konuda spekülasyonların dikkate alınmasını arzu etmiyoruz. Bu konuda sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu'ndan Ambulans Helikopter Kazası Açıklaması - Son Dakika

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