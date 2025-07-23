Bakan Memişoğlu'ndan orman şehitleri için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında meydana gelen elim olayda 5 orman işçimiz ve 5 AKUT gönüllümüz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Halen 7 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızdan 6'sının durumu iyi, 1 yaralımız ise yoğun bakımda yakın takip edilmektedir. Diğer yaralılarımız taburcu edilmiştir. Hastalarımızın tedavi süreçleri titizlikle takip edilmekte olup, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi. - ANKARA