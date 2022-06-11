Bakan Nebati: "2023'te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum" - Son Dakika
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Bakan Nebati: "2023'te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum"

11.06.2022 19:37

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 seçimlerinde kendi adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Bizim adayımız belli de kiminle yarışacağız o belli değil. Kimi yeneceğimizi merak ediyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 seçimlerinde kendi adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Bizim adayımız belli de kiminle yarışacağız o belli değil. Kimi yeneceğimizi merak ediyorum. Bizim pehlivan güçlü biliyorsunuz, geleni yeniyor" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Hazine ve Maliyet Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanlığında büyük bir coşkuyla karşılanan Bakan Nebati'ye ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, milletvekilleri Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel ve Ali Şahin de eşlik etti. İl Başkanlığında parti yöneticileri ile gençlik ve kadın kollarıyla bir araya gelen Bakan Nebati, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız öncülüğünde zorlukların üstesinden geldik"

Gaziantep'te bugün çok iyi bir gün geçirdiğini söyleyen Bakan Nebati, sabah Ticaret Bakanı'yla temaslarda bulunduğunu belirtti. İş dünyasıyla çalışmalar yaptıklarını aktaran Nebati, "Şimdi de teşkilatımızla bir araya geldik. Gaziantep 10 milyar doları aşan ihracatı ve dış ticarette fazla veren bir şehir. Bu şehir kazanıyor ve kazandıkça dağıtıyor. Herkes büyük bir gayretle elinden geleni yapıyor. Biz insanız. Zorluklar bize. Zorluklarla baş edebilmek herkesin harcı değil. 20 yıldır bu coğrafyada birçok sıkıntı yaşandı. Ama her zaman Cumhurbaşkanımız önde yürüyerek zorlukların üstesinden geldik. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde zorlukların üstesinden geldik. Bu adımlarda da karamsarlar bir şey söyledi. 2008'deki kriz neler yazıldı ama teğet geldi geçti. 2015 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalışanlara karşı teşkilatlarımızla milletimizle üstesinden geldik. 17-25 Aralık ve Gezi olaylarını geçtik" ifadelerini kullandı.

"2023'te kimi yeneceğimizi merak ediyorum"

2020'de korona virüs salgını başladığında da karamsarların piyasaya çıktığını sözlerine ekleyen Bakan Nebati, "O zamanda 'Öldük, bittik, işler bitecek, fabrikalar kapanacak' dediler ama ne oldu? 2020'de dünyada Çin'den sonra en çok büyüyen ülke olduk. Hani ölecektik, hani bitecektik. 2021'de de yüzde 11 büyüdük. Şimdi Ukrayna'da savaş başladı. Zorluklar var. Enflasyon var. Ancak bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Çünkü 20 yıldır biz görmediğimiz bir sıkıntı kriz kalmadı. Bugün Gaziantep tek başına dünyadaki birçok ülkeden ihracat yapıyor. Kulaklarınızı ona buna değil cumhurbaşkanımıza verin. Bizim 2023 Haziran'ın da adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim adayımız belli de kiminle yarışacağız o belli değil. Kimi yeneceğimizi merak ediyorum. Bizim pehlivan güçlü biliyorsunuz, geleni yeniyor. 2023 çok önemli bir yıl. İnşallah seçimleri kazanacak balkon konuşmasını yapacak. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Bakan Nebati: 2023'te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum
Bakan Nebati: 2023'te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum
Bakan Nebati: 2023'te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum
Bakan Nebati: 2023'te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum

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GAZİANTEP - Bakan Nebati: 'Ülkemize yatırım çekme yönünde son 20 yılda önemli bir yol kat ettik' GAZİANTEP - Bakan Nebati: 'Ülkemize yatırım çekme yönünde son 20 yılda önemli bir yol kat ettik' Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Nebati: '2023'te kimi yeneceğiz onu merak ediyorum' - Son Dakika

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