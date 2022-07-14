Bakan Nebati, sanayi üretimi ve perakende satış endekslerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Nebati, sanayi üretimi ve perakende satış endekslerini değerlendirdi Açıklaması

14.07.2022 14:37
Bakan Nebati, sanayi üretimi ve perakende satış endekslerini değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin nihai hedefinin büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmak olduğunu belirterek, "Sanayi üretimi verileri, Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin nihai hedefinin büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmak olduğunu belirterek, "Sanayi üretimi verileri, Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak güçlendiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı sanayi üretim ve perakende satış endekslerine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin nihai hedefinin büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmak olduğunu vurgulayan Nebati, "Dün açıklanan mayıs ayı iş gücü verileri ekonomik aktivitedeki artışın istihdam sağladığını ve kapsayıcı olduğunu göstermekteydi. Bugün açıklanan sanayi üretimi verileri ise Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak güçlendiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi'nin piyasa beklentilerini aşarak yıllık yüzde 9,1 artış gösterdiğini anımsatarak, endeksin aylık artışının ise yüzde 0,5 olduğuna işaret etti.

Reel sektörün perakende satışlarının mayıs ayında kuvvetli artış kaydettiğine dikkati çeken Nebati, "Sabit fiyatlarla perakende satış hacim endeksi 2022 yılı mayıs ayında yıllık yüzde 20,8 oranında artmıştır. Reel ekonomimizde elde ettiğimiz tüm bu başarıların ilerleyen dönemde de artarak devamını sağlamak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Bakan Nebati, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması Bakan Nebati, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Nebati, sanayi üretimi ve perakende satış endekslerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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