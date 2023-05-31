Bakan Nebati, uçakta yolcularla yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi: CHP'li vekil provoke etti - Son Dakika
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Bakan Nebati, uçakta yolcularla yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi: CHP'li vekil provoke etti

31.05.2023 11:35

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bindiği uçakta yolcuların tepkilerine karşılık verince tartışma yaşandı. O anlara ilişkin görüntüler gündem olurken konuyla ilgili bir açıklama yapan Nebati, "Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından 29 Mayıs'ta kendisinin de bulunduğu Ankara- İstanbul seferini yapan uçakta yaşananlarla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

GECİKMENİN SEBEBİNİN KENDİSİ OLMADIĞINI ANLATTI

Olayın kamuoyuna çarpıtılarak yansıtıldığını belirten Nebati, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin kendisiyle ilgisi olmadığını ifade etti. Nebati, uçakta yaşanan rötarın hava muhalefetinden kaynaklandığını vurgulayarak, "Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ VEKİLİN PROVOKATİF YÖNLENDİRMESİ NEDENİYLE YAŞANDI"

Bakan Nebati, olaya dair şunları söyledi: "Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışarak, olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım."

Olayla ilgili yapılan çarpıtmaları milletin takdirine bıraktığını dile getiren Nebati, "Bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • ahmet kasap: bakan haklı herkesin seçimi sindirmesi lazım hazmedemiyorsa bir kasa soda alsın Cevap Yaz 36 44 Yayından Kaldır
  • Erol MARASLI: Siz çok hazmettiğiniz için hiç bir şey yokken İstanbul seçimini tekrar ettirdiniz olmadı şimdide görrbivden almaya kalkıyorsunuz 24 21 Yayından Kaldır
  • ahmet şahin: Senin her olumsuzluğuna bir bahanen var. Cevap Yaz 70 97 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Nureddin Nebati, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Nebati, uçakta yolcularla yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi: CHP'li vekil provoke etti - Son Dakika


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