Politika

Bakan Özhaseki, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Adıyaman'da partililerle bir araya geldi.

Havayoluyla Adıyaman Havalimanına gelen ve buradan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine giderek ilçedeki vatandaşlara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmaların ardından Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından valilik girişinde karşılanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, valilik şeref defterini imzalayarak burada Adıyaman'daki çalışmalar hakkında Vali Varol'dan bilgiler aldı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşme sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Adıyaman Seçim Koordinasyonunu ziyaret ederek Belediye Başkan Adayı Ziya Polat'a destek açıklamalarında bulundu. Koordinasyon merkezi önünde partililere ve vatandaşlara hitaben konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan tek tek bahsetti.