Bakan Özhaseki Doğanşehir Belediyesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki Doğanşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Bakan Özhaseki Doğanşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğanşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Durali Zelyurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve teşekkür etti.

28.02.2024 09:36  Güncelleme: 09:40
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Doğanşehir Belediyesini ziyaret etti.

Doğanşehir Belediyei'ni ziyaret eden Bakan Özhaseki, Belediye Başkanı Durali Zelyurt'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye belediyeye yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti. Başkan Zelyurt Doğanşehir ile ilgili Bakan Özhaseki'ye, İlçe Merkezi İmar planı onayı, Polat, Sürgü, Söğüt, Kurucaova, Gövdeli ve Erkenek mahallelerinin imar planlarının hazırlanması, Belediye hizmet binası, İlçe Merkezi Yapı Rezerv Alanının Genişletilmesi, İşyeri ve Binaların yapımı, Eski Hastahane arsanın devri ve Köy Evlerinin yapımı ile ilgili talep dosyanı iletti.

Bakan Özhaseki'nin Belediye ziyaretine Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çelebi ve Genel Müdürler eşlik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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