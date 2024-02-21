Bakan Özhaseki İliç maden sahasındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki İliç maden sahasındaki çalışmaları inceledi

Bakan Özhaseki İliç maden sahasındaki çalışmaları inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İliç maden sahasındaki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Özhaseki, yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir zehirli atığa rastlanmadığını belirtti. Bakan, çalışmaların titizlikle devam edeceğini ve herhangi bir tehlikenin oluşmaması için gereken önlemlerin alınacağını söyledi.

21.02.2024 18:18
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İliç maden sahasındaki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Özhaseki, "9 noktadan numune alınıyor, şu ana kadar herhangi bir zehirli atığa rastlanmadı" dedi.

Bakan Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Bakanlık bürokratlarıyla birlikte Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasında toprak kaymasının yaşandığı sahaya gelerek incelemelerde bulundu. Maden kazası sonrasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nde sedde yapılan alanı inceleyen Bakan Özhaseki, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Özhaseki, yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularını toplamak için sızdırmazlığı sağlanan yüzey suyu toplama havuz alanında da incelemeler yaptı.

"Çalışmalarımızı bu titizlikle devam ettireceğiz"

Bakanlık teknik ekibinin sahada numuneler aldığı bölgeleri de yerinde inceleyen Bakan Mehmet Özhaseki, "Her gün 9 noktadan numune alınıyor. Sonra bunu gerek kendi mobil cihazımızla, gerekse 3 ayrı dışarıdaki yetkin laboratuvarlarda inceletiyoruz. Şu ana kadar çok şükür tehlike oluşturacak zehirli bir atığa rastlanmadı. Bundan sonra da çalışmalarımızı bu titizlikle devam ettireceğiz. İlgili tüm birimlerimiz, uzman ekiplerimiz ve bilim insanlarımızla birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Herhangi bir tehlikenin oluşmaması için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız" diye konuştu.

Bakan Özhaseki, ayrıca toprak kaymasında akan malzemenin geçici olarak depolandığı alanla ilgili de yetkililerden bilgi aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Özhaseki İliç maden sahasındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

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