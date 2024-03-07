Bakan Özhaseki, İzmir\'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir programı kapsamında, Karaburun ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Mordoğan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Etkinlikte Özhaseki'ye AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Toros, MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve milletvekilleri eşlik etti.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde esnafla bir araya geldi. Aydın, ziyaretinde ilçedeki esnafla sohbet etti ve yapılan yatırımları değerlendirdi. Aydın, tütün sektöründe yapılan kooperatifleşme çalışmalarını da açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Bağışçı Yemeği Programı'nda yaptığı konuşmada, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti. Yerlikaya, otizmli bireylerin dertlerine derman olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek için SOBE Vakfı'nın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Konyaspor Kulübü'nü ziyaret eden Yerlikaya, takım hakkında bilgi aldı ve isminin yazılı olduğu forma takdim edildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seçim ofisi açılışını gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasını engelli bir genç kesti. Genç, Binali Yıldırım ile çekildiği videosunu göstererek dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da SOBE'nin Işığında Teşekkür Buluşmasına katıldı. Bakan Yerlikaya, 'Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Kırmızı güllerle süslü bir bahçedeki mavi güllerdir' dedi.
Ali Mahir Başarır, İzmir'de partisinin adaylarının toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağını ve sorunları çözeceklerini söyledi. Ayrıca, erken seçim sözü verdi ve kadınları destekleyeceklerini vurguladı.
Cumhur İttifakı Dalaman Belediye Başkan adayı Muhammet Karakuş, seçim koordinasyon merkezinin açılışında, belediye meclis üyesi adayları ve projelerini tanıttı. Karakuş, 5 yılda ilçede yaptığı projeleri ve seçimlerde tekrar göreve gelmesi halinde yapacağı projeleri anlattı. AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise partisinin belediye başkanlarının önemli çalışmalara imza attığını belirtti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Amasra ilçesinde esnaf ziyaretleri ve seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Babacan, vatandaşları dinleyerek sorunlarını anlattıklarını ve yeni bir siyaset zihniyeti için DEVA Partisi'nin var olduğunu belirtti.
Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi tarafından Alaplı Karşıyaka Mahallesi'ne inşa edilen Sivil Toplum Örgütleri Dernek Evleri kapsamında Alaplı Muharip Gaziler Derneği'ne tahsis edilen dernek evinin açılışı yapıldı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dernek evlerinin sayısını arttırmaya ve sivil toplum kuruluşlarına teslim etmeye devam edeceklerini belirtti.
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