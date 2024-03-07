Bakan Özhaseki, İzmir\'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Otizm bir eksiklik değil, farklılık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Bağışçı Yemeği Programı'nda yaptığı konuşmada, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti. Yerlikaya, otizmli bireylerin dertlerine derman olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek için SOBE Vakfı'nın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Konyaspor Kulübü'nü ziyaret eden Yerlikaya, takım hakkında bilgi aldı ve isminin yazılı olduğu forma takdim edildi.