Bakan Özhaseki, Şeyh Turesan Veli Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı'nın cenazesine katıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki, Şeyh Turesan Veli Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı'nın cenazesine katıldı

Bakan Özhaseki, Şeyh Turesan Veli Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı\'nın cenazesine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin İncesu ilçesinde Şeyh Turesan Veli Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şuayip Türker'in cenaze törenine katıldı. Türker'in cenazesi, Kara Mustafa Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İncesu Mezarlığı'nda defnedildi. Özhaseki, Türker'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve vatandaşlar da katıldı.

19.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:21
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin İncesu ilçesinde cenaze törenine katıldı.

Şeyh Turesan Veli Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şuayip Türker'in cenazesi, Kara Mustafa Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İncesu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan Özhaseki, Türker'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Cenaze törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Özhaseki, Şeyh Turesan Veli Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı'nın cenazesine katıldı - Son Dakika

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