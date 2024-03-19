Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz\'a Sakarya\'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık

Politika

Ankara anketi geldi! Kimse bu kadar fark beklemiyordu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma törenine katıldı.

HİÇ BEKLEMEDİKLERİ BİR TEPKİYLE KARŞILAŞTILAR

Bir dizi program için ziyaret ettikleri Sakarya'da hiç beklenmedik bir protesto ile karşılaşan Bakan Özhaseki ve AK Partili Ali İhsan Yavuz'a alandaki bir grup vatandaşlar "İsrail ile ticaret, Filistin'e ihanet" sloganlarıyla tepki gösterdi.

"İSRAİL İLE TİCARETİ KESİN ARTIK" DİYE BAĞIRDILAR

Vatandaşların cep telefonuyla kaydettikleri görüntülerde kalabalığın "Ne güzel Ramazan gününde konuşuyorsunuz. İsrail ile ticareti kesin artık" diye bağırdığı, Özhaseki ile Yavuz'un ise korumaları tarafından alandan hızla uzaklaştırıldığı görülüyor.