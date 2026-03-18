Bakan Şimşek Batman\'da Partililerle Buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Batman İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Siirt'teki temaslarının ardından Batman'a geçen Bakan Şimşek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Şimşek, İl Başkanı Hüseyin Şansi, belediye başkanları ile teşkilat üyeleri tarafından karşılandı.

Şansi ile makamında görüşen Şimşek, daha sonra il başkanlığı konferans salonunda partililerle bir araya geldi.

Ziyaretinde Bakan Şimşek'e Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da eşlik etti.