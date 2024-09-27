Bakan Şimşek Kırıkkale\'yi Ziyaret Etti

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Maliye ve Hazine Bakanı Şimşek Kırıkkale'de

KIRIKKALE - Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi programa katılmak için geldiği Kırıkkale'de, Valis Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, "Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Kırıkkale'ye geldi. Bakan Şimşek, ilk ziyaretini Vali Mehmet Makas'a gerçekleştirdi. Valilik binasında Şeref Defteri'ni imzalayan Şimşek, daha sonra Vali Makas ile makam toplantı salonunda basına kapalı bir toplantı yaptı.