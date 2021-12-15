Son dakika... Bakan Soylu: "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. - Son Dakika

Bakan Soylu: "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonunun afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma- Umut timi kurulması projesi kapanış programında konuştu.