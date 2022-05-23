Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek - Son Dakika
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Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek

23.05.2022 16:07
Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki 'Evlat Nöbeti'nin 1000'inci gününe ilişkin, "Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki 'Evlat Nöbeti'nin 1000'inci gününe ilişkin, "Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz:  Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin gerçekleştirdiği 'Evlat Nöbeti'nin, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 1000'inci nöbetine ilişkin bir video hazırlandı. Videoda, Diyarbakır Anneleri'nin gözyaşlarıyla yaptığı açıklamalar yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, videoyu Twitter hesabından şu açıklama ile paylaştı: "Evlat Nöbeti'nin 1000'inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi. Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek."


Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek
Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek
Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek
Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek
Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek
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Bakan Soylu: 'Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek' Bakan Soylu: 'Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek' Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı
Kaynak: DHA

Diyarbakır Anneleri, Diyarbakır, Terör, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek - Son Dakika


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