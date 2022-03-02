Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

02.03.2022 02:53
Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki görevli mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki görevli mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Çankaya ilçesinde görev yapan muhtarları kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Soylu, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık  hazır bulundu.


Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi
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Son dakika haberi... Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi Son dakika haberi... Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Said, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Nayef'i kabul etti Cumhurbaşkanı Said, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Nayef'i kabul etti

Süleyman Soylu, Çankaya, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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