Bakan Soylu, güvenlik toplantısı için Hatay'da - Son Dakika

Güvenlik toplantısı basına kapalı olarak devam ediyor.

Bakan Soylu Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasına geldi. Burada anı defterini imzalamasının ardından güvenlik toplantısına geçti.

Bakan Soylu, güvenlik toplantısı için Hatay 'da

İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor