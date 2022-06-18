Bakan Soylu: "Telebyad'ın örnek duruşu bizi sevindirmekte, bazılarını da kıskandırmaktadır" Bakan Soylu Telabyad'ta aşiret mensuplarıyla buluştu

- Bakan Soylu: "Telebyad'ın bu örnek duruşu bizi sevindirmekte ama bazılarını da kıskandırmaktadır"

Bakan Soylu Telabyad'ta aşiret mensuplarıyla buluştu

TELABYAD - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye'nin Telabyad kentinde Suriyeli aşiret mensupları ve askeri yetkililerle bir araya gelerek yaptığı açıklamada, "Telebyad'ın bu örnek duruşu bizi sevindirmekte ama bazılarını da kıskandırmaktadır" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde bir dizi incelemede bulundu. Bakan Soylu, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezini ve çarşı esnafını ziyaret ederek çocuklarla oyun oynadı. Bakan Soylu, daha sonra Suriyeli aşiret mensupları ve askeri yetkililerle bir araya geldi. Aşiret mensupları ile bir araya gelen Bakan Soylu, tek dileklerinin çocukların huzurlu bir ortamda yetişmesi olduğunu vurguladı.

"Telebyad'ın bu örnek duruşu bizi sevindirmekte bazılarını da kıskandırmaktadır"

Bakan Soylu aşiret mensuplarına Telebyad'ın örnek duruşundan dolayı teşekkür ederek, bu duruşun kendilerini sevindirirken bazılarını da kıskandırdığını ifade etti. Bakan Soylu, "Biz daima sizinle beraberiz. Ne kadar huzur içerisinde olursanız o kadar mutlu oluruz. Kardeşliğimizi unutmayız. Komşuluğumuzu unutmayız. İslamiyet'in, Müslümanlığın bize yüklediği sorumlulukları unutmayız. Burasının hayalet şehre döndüğü zamanları çok iyi hatırlıyorum.Yakılıp yıkıldığı dönemleri çok iyi hatırlıyorum. Her geçen gün çok daha iyi bir noktaya gittiğini büyük bir mutlulukla görüyorum. Hem sabrınıza, hem gayretinize, hem birlikteliğinize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Kıymetli meclis başkanına, meclisin heyetine, aşiretler meclisine her birine ortaya koydukları iradeye büyük saygı duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Telebyad'ın bu örnek duruşu bizi sevindirmekte ama bazılarını da kıskandırmaktadır. Bizim tek bir dileğimiz ve tek bir isteğimiz var. Onların geleceklerini ellerinden almak isteyenlere fırsat vermeyelim" dedi.

"Şimdi 240 bin konut yapmayı planlıyoruz"

Ülkelerine dönecek Suriyeliler için hazırlıklar yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Şimdi yeni bir proje geliştiriliyor. Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimiz var. Bu Suriyeli kardeşlerimizden özellikle güvenli bölgelere gönüllü bir şekilde dönmek isteyenler için bir proje başlattık. Daha önce İdlib'te yaptığımızın daha üst modelini yapıyoruz. İdlib'te yaklaşık 60 bin briket evi bitirdik. Bunu sivil toplum kuruluşlarımız yaptılar. Şimdi Cerablus, El Bab, Telabyad'ta 240 bin konut yapmayı planlıyoruz. Bu kardeşlerimizin yardımıyla uluslararası yardımlarla gerçekleşecek. Bu evler Briket evlerden biraz daha iyi olacak 60,80,100 metre kare olacak. Türkiye'den gönüllü dönenlere tahsis edilecek. İçlerinde alışveriş merkezleri, sosyal donatılar, spor merkezleri, okullar, sağlık merkezleri olacak. Hep beraber daha ileriye gideceğiz. Bizim görevimiz burada sizin kendi yönetiminizi huzurlu bir şekilde geleceğe umutla bakmanızı sağlamaktır. Biz kardeşiz. Zulme ses çıkarmayan Batıya da kardeşliğimizi anlatmakla mükellefiz. Elbette zorluklarımız olacaktır. Zorlukları kolaylaştıracak olan cenabı Allah'tır. İstikametimizden vazgeçmeyelim" diye konuştu.