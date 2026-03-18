Bakan Tekin, 18 Mart mesajı paylaştı; herkes Atatürk detayına takıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"KAHRAMANLARIMIZI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM"

Tekin paylaşımında, "Bir olursak aşılmayacak engel olmadığını ecdadımızdan öğrendik. Bu ruhu maarif anlayışımızla geleceğe taşıyoruz. 18 Mart'ta Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Tekin'in mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmaması ise dikkat çekti. Söz konusu durum sosyal medyada tartışma yarattı. Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı Atatürk görselleri paylaşarak tepki gösterdi.