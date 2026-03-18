Bakan Tekin, 18 Mart mesajı paylaştı; herkes Atatürk detayına takıldı
Bakan Tekin, 18 Mart mesajı paylaştı; herkes Atatürk detayına takıldı

Bakan Tekin, 18 Mart mesajı paylaştı; herkes Atatürk detayına takıldı
18.03.2026 13:15  Güncelleme: 13:20
Bakan Tekin, 18 Mart mesajı paylaştı; herkes Atatürk detayına takıldı
Bakan Tekin, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Ancak herkesin dikkatini çeken detay, mesajın içindeki Atatürk fotoğrafı oldu. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu ve çeşitli yorumlara neden oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"KAHRAMANLARIMIZI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM"

Tekin paylaşımında, "Bir olursak aşılmayacak engel olmadığını ecdadımızdan öğrendik. Bu ruhu maarif anlayışımızla geleceğe taşıyoruz. 18 Mart'ta Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Tekin'in o paylaşımı;

Bakan Tekin, 18 Mart mesajı paylaştı; herkes Atatürk detayına takıldı

ATATÜRK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Tekin'in mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmaması ise dikkat çekti. Söz konusu durum sosyal medyada tartışma yarattı. Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı Atatürk görselleri paylaşarak tepki gösterdi.

Son Dakika Politika Bakan Tekin, 18 Mart mesajı paylaştı; herkes Atatürk detayına takıldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ZIPPO null ZIPPO null:
    helal olsun bakana 0 2 Yanıtla
  • Resul Bey Resul Bey:
    Çanakkale de Atatürk bir alaydan sorumlu Albay rütbesindeki bir subayı, elbette diğer aziz komutanlar gibi ön planda yer almaması normaldir. 1 1 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Mustafa Kemal Atatürk kara harekatını gecktirimişti engel olmuştur 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
