Bakan Tekin: "Ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin: "Ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim"

Bakan Tekin: "Ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim"
21.02.2026 17:49  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 168 kişinin imza attığı bildirideki ifadelerin Türk toplumuna hakaret niteliğinde olduğunu belirterek, yargıya taşıyacağını açıkladı. Ramazan ayının toplumsal birlikteliğe vurgu yaptığı etkinlikte, Ramazan'ın kardeşlik ve yardımlaşma meselesi olduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "168 kişinin açıkladığı bildiride çok ciddi şekilde hukuki problemler var. 'Burada ne var niye yargıya taşıyorsun' diyorlar. Ben de diyorum ki; ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim. Anadolu'nun her tarafında küfür olarak belirlenen cümleleri kendi partisinden bir belediye başkanına mesajla yazıp ispatlandığı zaman bu küfür değildir diyecek bir şeyim yok benim. Ben o bildirideki ifadelerin bana, öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza ve Türk toplumuna hakaret içerisinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti. Bakan Tekin, etkinlik kapsamında kurulan stantlarını gezerek çocuklar, gençler ve ailelerle sohbet etti. Program alanındaki çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerini inceleyen Bakan Tekin, Ramazan ayının yalnızca dini bir ay değil, aynı zamanda toplumu bir arada tutan önemli bir kültürel ve sosyal değer olduğuna dikkat çekti. Ramazan'ın ortak kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Tekin, bu tür etkinliklerin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini ifade etti.

"Ramazan ayı, ülkemizde birlik ve kardeşlik huzuruna riayet etmenin en çok hissedildiği bir dönem"

Ramazan ayının birleştirici bir güç olduğunu belirten Bakan Tekin, "İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla, önce Kadir Gecesi'ne ardından Ramazan Bayramı'na hep beraber erişiriz. Ramazan ayı, ülkemizde birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kardeşlik huzuruna riayet etmenin en çok hissedildiği bir dönem. Ramazan ayı, iftar sofralarıyla başlayan ve sahurla bereketlenen gün içerisinde dualarımızla davranışlarımızla çeşitlendirdiğimiz güzel bir ay" diye konuştu.

"Ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim"

Okullardaki Ramazan etkinliklerini 'eğitimde Talibanlaşma' olarak nitelendiren ve 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı bildiriye imza atan 168 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Bakan Tekin, "Anadolu'da Ramazan demek milli birliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın maksimum düzenin yaşandığı bir dönem demektir. Ben değişik yıllarda Anadolu'da yaşadım. Alevilerin, gayrimüslimlerin bulunduğu yıllarda da yaşadım. Komşularımı gördüm. Evimizde iftarda pişirdiğimiz yemeği; dinine, etnik yada kültürel kimliğine bakmadan komşumuzla paylaştık. Anadolu'da bu böyledir. Kimse kimsenin dinine bakmadan Ramazan ayında yardımlaşır. Ancak 168 kişinin açıkladığı bildiride çok ciddi şekilde hukuki problemler var. 'Burada ne var niye yargıya taşıyorsun' diyorlar. Ben de diyorum ki; ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim. Anadolu'nun her tarafında küfür olarak belirlenen cümleleri kendi partisinden bir belediye başkanına mesajla yazıp ispatlandığı zaman bu küfür değildir diyecek bir şeyim yok benim. Ben o bildirideki ifadelerin bana, öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza ve Türk toplumuna hakaret içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu hakaretten dolayı onların toplumdan özür dilemeleri gerektiğini düşündüğüm için yargıya taşıyacağım" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Özgür Özel, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin: 'Ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu

18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 18:50:31. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: "Ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.