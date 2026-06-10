Bakan Tekin'den Irmak Ayşe Koparan Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Tekin'den Irmak Ayşe Koparan Açıklaması

10.06.2026 12:35
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Bakan Tekin, Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili, "Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı." dedi.

Bakan Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ağrı'da, öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüne ilişkin soru üzerine Tekin, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Tekin, Koparan'ın ölümüyle ilgili mobbing ve şiddet iddialarının sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Gazetelerin ve işin detayını bilmeyen insanların yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Nihayetinde her bir sözümüzle bir temel hak ve hürriyeti ihlal ediyor, masum insanları lekeliyor olabiliriz. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz. Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak, güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır."

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin'den Irmak Ayşe Koparan Açıklaması - Son Dakika

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