Bakan Tekin: Mülakatlarda Hukuksuzluk Yok

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mülakatlarda herhangi bir mağduriyetin olması için hukuksuzluk olması lazım. Burada hukuksuzluk yok. Mağdur olduğunu söyleyen arkadaşlar şunu söylüyor; 'Başka bir ilde sınava giren arkadaşımız benden yüksek bir not aldı.' Bu olabilir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Mülakat mağduru olduklarını söyleyen öğretmen adaylarıyla ilgili soru üzerine Bakan Tekin, "Mağduriyet dedikleri; 'Bana mülakatta adaletsizlik yapıldı.' Mağdur olan arkadaşlarımızın itiraz süreçlerinin değerlendirilmesini istiyoruz. Onun dışında nasıl bir mağduriyet olabilir bilemiyorum. Hepinizin bildiği gibi biz mülakatları şöyle yaptık. Sınava giren öğretmen adayı arkadaşımız kimliği gizli olarak, herhangi bir şekilde torpil iddiasına konu olabilecek bütün kişisel özellikleri gizli bir şekilde mülakat yaptık" açıklamasında bulundu.

"Mülakatlarda bir mağduriyetin olması için hukuksuzluk olması lazım"

Mülakattaki jüri üyelerinin ve öğretmen adaylarının birbirlerini hiçbir şekilde tanımadığını ve kişisel bilgilere erişimin olmadığını dile getiren Bakan Tekin, "Bir diğer tedbir ise aday arkadaşlarımıza verilen soruların elektronik ortamda kendisinin belirlediği sorunun cevabının aynı zamanda jüri üyeleri ile paylaşılmasıydı. Jüri üyeleri burada adaydan bu soruya yönelik hangi cevapların beklendiğini işaretledi. Böyle bir mülakat ortamı oldu. Tablo böyleyken herhangi bir mağduriyetin olması için hukuksuzluk olması lazım. Burada hukuksuzluk yok. Mağdur olduğunu söyleyen arkadaşlar şunu söylüyor; 'Başka bir ilde sınava giren arkadaşımız benden yüksek bir not aldı.' Bu olabilir. Bu bir mülakat. Dolayısıyla mülakatlarla ilgili bir adaletsizlik, haksızlık olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak yargı organlarına başvururlarsa biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz öğretmenlerin maaşlarına ilişkin de Bakan Tekin, "Usta ve ücretsiz öğretmenlerle ilgili prosedürler şöyle işler; bütçeye her yıl belli bir sayıda ders koyarız. Kadrolu öğretmenlerimizin dışındaki usta öğretici ya da ek ders karşılığı derse giren arkadaşlarımızla şu kadar ders planlıyoruz. Yıl içinde açılan kurslarda kursiyer sayısı, ders saati üzerinden bazen limitin üstüne çıktığımız olur. Diyelim ki, yıl içerisinde yaklaşık 60 saat ders açarız. Bazen bu sayı bize tanımlanan bütçenin üzerine çıkar. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar. Bu bizim yıl içerisindeki kursiyer taleplerinden kaynaklanan bir artış. CHP'nin Anayasa Mahkemesine açtığı dava neticesinde bize bütçede tanımlanan saatin üzerindeki derslerle ilgili bütçe sorunu ortaya çıktı. Bütçe sorununu çözmeye çalıştık" dedi.

"Ücretli öğretmenlerin sorunu çözüldü, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacak"

Bakan Tekin, yaşanan problemin çözümü için gerekli adımları attıklarını da sözlerine ekleyerek, "Biz bunu Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda problem ortaya çıktıkça, yani açılan kurslar ve kursu açan usta öğreticilerimize yönelik ders ücretleriyle ilgili öğretmen arkadaşlarımıza ödemeleri yaparken ilgili birimlerden nakit akışı isteriz. Onlar temin ederler, biz de ödemeleri yaparız. Bu problemin bütçe kısıtı veya tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış. Bu biraz önce anlattığım prosedürün doğal bir sonucu. Bahsettiğimiz gelişmeler bundan kaynaklanmıştır. Biz zaten gecikmeler oldukça yani ödeme takvimi geldikçe ilgili birimlerle konuşup ödemeleri alıyoruz. Şu anda da bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. Strateji Başkanlığımızdan bize ödemeler için gerekli kaynak aktarıldı. Şu anda ilgili genel müdürlüklere bu kaynaklar aktarıldı. Bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacak" diye konuştu.

" Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli öğrencilerin dönüşleriyle ilgili süreci takip ediyoruz"

Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrencilerin dönüş süreci hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyelilerin dönüşleriyle ilgili süreci biz İçişleri Bakanlığımızla sürekli takip ediyoruz. Aynı zamanda il milli eğitim müdürlüklerimiz de ayrılan öğrenci sayılarını takip ediyor. Onunla ilgili tedbirlerimizi ayrı olarak içeride alacağız. Suriye'deki eğitim öğretim süreciyle ilgili olarak ise oradaki yetkili makamlarla İçişleri Bakanlığımızla irtibat kurarak, bizden talep edecekleri destekleri, program oluşturma, öğretmen yetiştirme, kitap, yayın ve benzeri faaliyetleri yapma açısından bize düşen sorumlulukları Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda bu süreci yönetmeyi düşünüyoruz. Şu anda geçtiğimiz haftaki rakamlara göre 9 bine yakın Suriyeli öğrenci var. Onların ne kadarının döneceğini İçişleri Bakanlığımız ve valiliklerimiz bilgi aktarıyor, biz de gerekli tedbirleri alıyoruz" şeklinde konuştu - ANKARA