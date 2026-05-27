Bakan Tekin Uzundere'de Bayram Namazı Kıldı

27.05.2026 07:05
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Uzundere'de bayram namazı kıldı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayram namazını baba ocağı olan Uzundere'de bulunan Uzundere Çarşı Camii'nde kıldı.

Bayram namazının ardından cami önünde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Tekin, hemşehrileri ve babasıyla bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tekin, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada, bayramların toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Erzurum'un en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Uzundere'ye, memleketimize hoş geldiniz. Biz de bugün geleneklerimizde, örfümüzde olduğu gibi bayram sevincini dostlarımızla, akrabalarımızla ve büyüklerimizle yaşamak üzere memleketimize geldik" dedi.

Milli ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların geleneklerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Bayramların küslüklerin sona erdiği, barış ve kardeşlik duygularının güçlendiği özel günler olduğunu ifade eden Tekin, Türkiye'de birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Dünyada savaşların sona erdiği, insan haklarının ve barışın hakim olduğu bir gelecek dileğinde de bulunan Bakan Tekin, konuşmasının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

