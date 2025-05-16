Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle 55 bin kişiye af geleceği, 12 yıl ceza alan birinin 9 ayda çıkacağı şeklindeki iddiaları yalanladı. Bakan Tunç ''Vatandaşlarımızı yanıltmak, dezenformasyon amaçlı, kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekir'' dedi.

16.05.2025 13:39  Güncelleme: 13:57
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Ceza adalet sistemini güçlendirmeyi sağlayacak düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketi ile ilgili; 55 bin kişiye af geleceği, 12 yıl ceza alan birinin 9 ayda çıkacağı, verilen cezanın sadece 8'de 1'inin uygulanacağına yönelik olarak servis edilen iddia kamuoyunda infiale neden oldu.

BAKAN TUNÇ'TAN İNFİAL YARATAN İDDİAYA YALANLAMA

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yalanlama geldi. Hatay'da Erzin ve Samandağ Adalet Binaları Temel Atma Töreninde konuşan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı; "İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olacak.

Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek, toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var. Basında, bazı TV kanallarında ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslak hakkında dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunuldu.

"NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ BUNLARI?"

8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşlarımızı yanıltmak, dezenformasyon amaçlı, kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekir."

Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor

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Son Dakika Politika Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Af gelirse eğer tamamen oylarınız biter. Zaten zar zor içeri giriyorlar zor ceza alıyorlar birde af gelirse sokaklar tamamen yaşanmaz bir yer haline gelir... 37 6 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bugün yalanladiginizi yarın yaparsınız, Dün CHP demleniyordu Bugün siz yıldırım nikahı kıydınız. insanda bir duruş, bir omurga olur ya. 31 4 Yanıtla
  • ss890066:
    bakan rakam az olduğu için yalanlamıştır. 55bin değil 555bindir bu rakam. azılı suçluları içerden bunladar kolay çıkaran bir ülke yoktur 24 3 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    geçen haftalarda uzak bir akraba kaza geçirmiş aradım geçmiş olsun demek için o esnada cezaevinde olduğunu söyledi hayırdır dedim oğlunun tutuklu olduğunu söyledi 2.5 yıl ceza aldığını söyledi neden hangi suçtan girdiğini söylemedi ve sonuna ekledi af gelecek bizimki de aftan yararlanacak dedi insanlar tutuklu yakınları bunu dumurundan mı üretiyor sayın bakın yoksa nabız yoklamak için bu dedikoduları ortaya atıp halktaki yansımasını görünce yok dezanfermadyonla mücadele yok böyle bir gündemimiz yok gerçeği yansıtmamaktadır diye çok açıklama yapmaya başladınız 21 3 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    İnfaz yasasını niçin çıkarmak zorundasınız? Haberleri bir akşam seyredin? Bakın ne yaptığınıza.. Af değil cezaların artmasını istiyoruz.. Ondan sonra toplumda cezasızlık algısı oluştu diyorsunuz..Ama bu gerçek.. Devlet kendine karşı suçları af edebilir ama bireysel kişilere karşı işlenen suçları af ederse toplumda derin yaralar oluşur.. Bu da sizin oy kaybedeceğiniz anlamına gelir.. 18 5 Yanıtla
  • kamil erol:
    evet dışarda gezenler az geldi birazdaha ekleyin bi yerden yakalayın arkadan salın olan masum halka oluyor 16 3 Yanıtla
  • ramazan koçak:
    cezaevleri olmuş otel kapalı havuz falan eksik toplam 342.526 kişi cezaevlerinde kalmaktadır günlük 3 öğün çeşit çeşit yemek çıkmakta bunların sadece yemek masrafı günlük milyonlarca lirayı bulmaktadır neden bu insanlar devlet yararına maden, yol, köprü vs çalıştırılmıyor lafa gelince insan hakları mağdurların hakları ne olacak peki 11 6 Yanıtla
  • aragorn:
    uyuşturucu,cinsel taciz,tecavüz, kasten öldürme dolandırıcılık. bunlara af gelsin bakın TÜRKİYE nasıl karışıyor, varsa cesreti olan hadi hodri meydan 11 3 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    heee tabiii 12 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    o zaman 100.000 kişi 5 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    cıkarır bunlar hırsız haydut ne varsa salar, zaten ceza mı var.. 6 1 Yanıtla
  • Er12102005:
    PANDEMİ DÖNEMİNDE CEZAEVLERİNDEKİ MAHKUMLARIN DAHA AZ TEMASI İÇİN BEŞ YILIN ALTINDA İNFAZI OLANLARIN ŞARTLI SALIVERİLMESİ SAĞLANMIŞTI. ANCAK AĞIR İŞLEYEN YARGI YÜZÜNDEN O DÖNEM DİYARDA OLANLAR VE DAHA CEZASI KESİNLEŞMEMİŞ OLANLAR BUNDAN YARARLANAMAMIŞTI. YANİ 2010 YILINDA DAVA AÇILMIŞ,CEZA ALMIŞ AMA YARGITAY BUNU BOZMUŞ VE DAVA GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞ, ŞİMDİ BU ADAMI İÇERİ ALIRSAN ADİL OLMAZ. DOLAYISIYLA PARDEMİ ÖNCESİ YARGILANANLARI KAPSAYAN SİNİRLİ BİR İNFAZ DÜZENLEMESİ. VE BUNLAR HALİ HAZIRDA DIŞARDA VE İÇERİ ALINMADAN İŞİ ÇÖZMEK İSTİYORLAR. BUNLAR DA O KADAR ÇOK KİŞİYİ KAPSAMIYOR. BEŞ ON BİN KİŞİNİN üç beş aylık infazları dışarıda yapılacak.. YANİ BİLDİĞİMİZ BİR AF YOK.. 2 3 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    "Gerçeği yansıtmıyor" dedilerse ?.... Siz anladınız ne demek istediğimi. Kesin doğrudur. 2 1 Yanıtla
  • tolga altun:
    dedi ve genel afı çikardi? 1 2 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    bukadar dedikodu ortalıkta dolaşıyorsa çıkar kokusu yakında 0 0 Yanıtla
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