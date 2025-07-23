Bakan Tunç: (Terörsüz Türkiye) "Hukuka uygun yapılması gereken ne varsa yapma gayretindeyiz. Şehit ailelerini incitecek, milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmamaktadır. Şeffaf şekilde Meclisimizde paylaşılarak hayırlı bir sonuca ulaşacak." - ANKARA