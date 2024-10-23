Bakan Tunç: "(TUSAŞ\'a terör saldırısı) 1 başsavcıvekili ve 8 cumhuriyet savcısı görevlendirildi"

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA