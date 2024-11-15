Bakan Uraloğlu: "22 yıl boyunca hep eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle halkımızın karşısına çıktık" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Uraloğlu: "22 yıl boyunca hep eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle halkımızın karşısına çıktık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Birileri bu kadim topraklarda terörden, baskıdan, zulümden, kandan beslenirken biz Van'ın asırlık ihmallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Vanlılarla...

15.11.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Birileri bu kadim topraklarda terörden, baskıdan, zulümden, kandan beslenirken biz Van'ın asırlık ihmallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Vanlılarla omuz omuzaydık" dedi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Uraloğlu, ilk olarak partisinin AK Parti İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresine katıldı. Daha sonra Güzeldere Tünelinin açılışına katılan Bakan Uraloğlu, ardından Gürpınar İlçe Başkanlığının 8. Olağan Genel Kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin doğusunun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi, tarih ve medeniyet şehri Van'ın kadim ilçesi Gürpınar'da AK Parti 8. Olağan İlçe Kongremiz vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kongremizin partimiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için 8. Olağan Kongre sürecine devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "22 yıl boyunca hep eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle halkımızın karşısına çıktık. Her zaman dile getirdiğimiz üzere AK Parti'de siyaset sadece hizmet yarışı olduğu için kongreler de bir yarış değil; bir nöbet değişimidir. Bu vesileyle AK Partimize gönül vermiş, parti siyasetini, illere, ilçelere taşımış, parti merkezlerinin her kademesinde görev almış veya gönüllü çalışmış, kar kış, yağmur çamur demeden koşturmuş tüm kardeşlerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Birileri bu kadim topraklarda terörden, baskıdan, zulümden, kandan beslenirken biz Van'ın asırlık ihmallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Vanlılarla omuz omuzaydık. 2011 yılında meydana gelen deprem yaralarının sarılmasından, terör belasının başının ezilmesine Van'ın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle üretim, ticaret ve istihdam odaklı projelerimizi hayata geçirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yılda Van'a 69 milyar 25 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 602 kilometreye çıkardık. Yollarında bir kilometre dahi Bitümlü Sıcak Kaplama yoktu, 358 kilometre BSK kaplama yaptık. Van Gölü'nün şehrimize daha fazla ekonomik katkısı olması için Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak her biri 50 vagon kapasiteli yeni 2 adet feribotla günde 10.500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat arttırdık. Eski feribotlarla 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de 3.5 saate düşürdük. Van Ferit Melen Havalimanını yeniledik ve Van'a yakışır çağın ihtiyaçlarına hizmet verecek bir havalimanına dönüştürdük" şekilde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Demokrasi, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Terör, van, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: '22 yıl boyunca hep eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle halkımızın karşısına çıktık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
22:46 Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisine rekor değer biçti Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisine rekor değer biçti
22:44 Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 16:41:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: "22 yıl boyunca hep eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle halkımızın karşısına çıktık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.