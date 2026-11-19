Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye- Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Özbekistan'ın üretim gücünü Türkiye'nin geniş ulaştırma ağıyla buluşturarak bu koridorun sunduğu imkanlardan çok daha fazla yararlanabiliriz. Hazar geçişlerinin etkinliğini artırmak, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden taşımaları geliştirmek ve alternatif güzergahları güçlendirmek ortak önceliklerimiz arasındadır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Türkiye ile Özbekistan arasında asırlardır var olan kardeşlik bağlarının bugün ticaretle, yatırımlarla ve ortak projelerle güçlendiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, geçen yıl 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin ilk etapta 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Bakan, "İnanıyorum ki bu hedeflere ulaşmamızda ulaştırma ve lojistik alanındaki iş birliğimiz belirleyici bir rol oynayacaktır. Türkiye olarak son yıllarda ulaştırma altyapımızı geliştirirken, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunu ekonomik bir avantaja dönüştürmeyi esas aldık. Marmaray'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'na uzanan büyük yatırımlarımızla kıtalar arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendirdik. Bu projelerde edindiğimiz mühendislik, yapım, finansman ve işletmecilik tecrübesini kardeş ülkelerimizle paylaşmaya büyük önem veriyoruz" dedi.

"Özbekistan'ın kalkınma hamlesinde Türk firmalarının daha fazla sorumluluk üstlenmesini arzu ediyoruz"

Bugün Özbekistan'da faaliyet gösteren 2 bin 200'ü aşkın Türk sermayeli şirketin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gücünü ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Müteahhitlerimizin bugüne kadar üstlendiği projelerin toplam değeri ise 9,5 milyar doları aşmıştır. Özbekistan'ın kalkınma hamlesinde Türk firmalarının daha fazla sorumluluk üstlenmesini; özellikle otoyol, demiryolu, havalimanı ve lojistik merkezi projelerinde yeni ortaklıklar kurulmasını arzu ediyoruz. Kamu-özel iş birliği modeli dahil olmak üzere farklı yatırım ve finansman imkanlarını Özbek dostlarımızla birlikte değerlendirmeye hazırız" diye konuştu.

Abdulkadir Uraloğlu, Orta Asya'yı Anadolu'ya bağlayan İpek Yolu'nun, bugün Orta Koridor ile yeniden hayat bulduğunu belirterek "Özbekistan'ın üretim gücünü Türkiye'nin geniş ulaştırma ağıyla buluşturarak bu koridorun sunduğu imkanlardan çok daha fazla yararlanabiliriz. Hazar geçişlerinin etkinliğini artırmak, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden taşımaları geliştirmek ve alternatif güzergahları güçlendirmek ortak önceliklerimiz arasındadır. Böylece Özbek ürünlerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve limanlarımız vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Taşımalarımızı, tüm alternatifleri kullanarak artırmak istiyoruz"

Uraloğlu, Şubat ayında İstanbul'da Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde farklı güzergahları ele aldıklarını belirterek "Gerek karayolu gerekse demiryolu taşımalarımızı, tüm alternatifleri kullanarak artırmak istiyoruz. Güzergahlarımızı çeşitlendirmemiz, ihracatçılarımızın yeni pazarlara erişimini kolaylaştırırken tedarik zincirlerimizin dayanıklılığını da artıracaktır" şeklinde konuştu.

Ocak ayında Ankara'da uluslararası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzaladıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Bu alandaki iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha somut çalışmalarla ilerleteceğiz. Karayolu taşımacılığında da önemli adımlar attık. Geçiş belgelerinin tüm türlerini ücretsiz hale getirdik. Türkiye olarak elektronik geçiş belgesi uygulamasını uluslararası karayolu taşımacılığında ilk kez Özbekistan ile hayata geçirdik. Bu öncü uygulamayı daha da geliştirerek taşımacılarımızın işlerini kolaylaştırmayı, ticaretimizin önündeki bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu hattının, mevcut taşımacılığa önemli bir ivme sağlayacağını değerlendiriyoruz"

Sivil havacılıkta karşılıklı uçuş imkanlarının geliştirilmesini de önemsediklerinin altını çizen Uraloğlu, "Şehirlerimiz arasındaki doğrudan bağlantıların artması, turizmin yanı sıra yatırımcılarımızın ve iş insanlarımızın hareketliliğine de katkı sağlayacaktır. Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu hattının tamamlandığında mevcut taşımacılığa önemli bir ivme sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bizlere düşen görev, iş dünyamızın önünü açmak ve sizlerin ortaya koyacağı girişimleri desteklemektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türk ve Özbek firmalarının geliştireceği ortak projelere destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Gelin, ülkelerimizin sahip olduğu imkanları ortak yatırımlarla büyütelim; birlikte kuracağımız yollarla, demir yollarıyla ve lojistik bağlantılarla halklarımızı ve ekonomilerimizi birbirine daha da yakınlaştıralım" dedi.