Bakan Uraloğlu'na KTÜ'den fahri doktora

20.05.2026 17:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KTÜ'de düzenlenen törende fahri doktora unvanı aldı. Konuşmasında hizmet siyaseti vurgusu yaparak, Malatya'daki depreme değindi ve Trabzon'a yapılan yatırımları anlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde fahri doktora ünvanı tevdi töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, KTÜ'nün İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk üniversite olduğunu söyledi.

Üniversitenin sadece Trabzon'un değil, ülkenin marka değeri ve gurur abidesi haline geldiğini belirten Uraloğlu, güçlü akademik kadrosu, 30 bin öğrencisi ve 258 bini aşkın mezunu ile önemli üniversitelerden birisi olduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti çatısı altında ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptıklarını ifade ederek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla bu yüce milletin gönlüne girerek 2002 yılından bu yana her girdiğimiz seçimden de birinci çıktığımızda da anladık ki asıl ödülü ve ünvanı halkımızın kalbindeki yerinde almışız. Bundan sonra doktor ünvanı ile yükümüzü ağırlaştırdınız. Demek ki daha çok çalışacağız ve bu ünvana layık olmak için daha fazla gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

Malatya'da bu sabah meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme değinen Uraloğlu, "Malatya'da depremde çok şükür bir problem yok ama çok şiddetli hissettiler. Rabbim Malatya'mıza, ülkemize tekrarını yaşatmasın inşallah. Allahuteala beterinden saklasın." dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Bakan Uraloğlu'na, konuşmasının ardından üniversite senatosunun kararıyla verilen fahri doktora diplomasını sunarak akademik cübbesini giydirdi.

Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen kuruluş etkinlikleri programına da katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un güçlü üniversiteleriyle Karadeniz'in ve Türkiye'nin önemli bir yükseköğretim merkezi haline geldiğini belirtti.

Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi'nin kısa sürede 2 enstitü, 10 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, devlet konservatuarı ve araştırma merkezleriyle önemli bir eğitim yuvası haline geldiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, "Trabzon'umuzu başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak İran ve tüm Orta Doğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık." dedi.

Trabzon'a yapılan yatırımlara değinen Uraloğlu, hem şehri modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı trenle tanıştıracak dev projelerin hayata geçtiğini belirterek, "Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı'nın Akyazı-Havalimanı arasındaki 16,2 kilometrelik 1. etabı için de ihale tekliflerimizi almıştık. İnşallah 2 Haziran'da ihaleyi sonuçlandıracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'a yapılacak yeni havalimanı projesine değinerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da son ziyaretlerinde verdiği müjde doğrultusunda 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde, denizde inşa ediyoruz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda temelini atıp yapım çalışmalarına başlıyoruz."

Kaynak: AA

