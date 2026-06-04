Bakan Uraloğlu, Tekke beldesinde seçim desteği istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu, Tekke beldesinde seçim desteği istedi

04.06.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Haziran'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yapılacağı Gümüşhane'nin Tekke beldesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Haziran'da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yapılacağı Gümüşhane'nin Tekke beldesini ziyaret etti.

Atatürk Parkı'nda belde sakinleriyle bir araya gelen Uraloğlu, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünyada ülke yönetimi ve belediyecilik anlamında örnek gösterildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, nerede bir mazlum varsa diline, ırkına, mezhebine bakmaksızın el uzatan bir lider olduğunu ifade eden Uraloğlu, konuya ilişkin başka ülkelerin bakanlarıyla arasında geçen bazı diyalogları da vatandaşlarla paylaştı.

Uraloğlu, bakanlığınca Gümüşhane'de yapılan ve devam eden yatırımları anlatarak, "Cumhuriyet tarihinde yapılan tünellerin toplam uzunluğu 50 kilometre. Bizim sadece geçen sene yaptığımız tünellerin toplam uzunluğu 58 kilometre." dedi.

Gümüşhane'ye ve Tekke beldesine yapılması gerekenleri bildiklerini dile getiren Uraloğlu, beldenin kavşak bağlantıları, menfez, internet ve telefon şebekesi gibi çeşitli sorunlarının tek tek ele alınacağını kaydetti.

Uraloğlu, vatandaşlardan, Tekke Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Kemalettin Demirkıran için destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de belediye hizmetlerinin, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın işi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını vatandaşlara ileten Demir, Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, dünyadaki mağdurların, mazlumların ve mahzunların umudu haline dönüştüğünü ifade etti.

Demir, belediye hizmetlerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler, belediyeler bizim varoluş nedenimizdir. Onun için biz bir yerde belediye başkanlığını kazanırsak, eğer insanlar bize bu konuda teveccühte bulunurlarsa, eski bir belediye başkanı olarak, 15 yıl Fatih'te, İstanbul'un kalbinde belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bizim bir tek işimiz var, millet. Gündüz çalışırız, gece rüyasını görürüz yaptığımız işlerin hatta projelerimizin provasını görürüz. Kalkarız ve insan için çalışırız. İnsanlarımız için hayal kurarız, o hayalin peşinden koşarız. Yoksa kolayına böyle başarı elde edilemiyor."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Belediye Başkanlığı, Gümüşhane, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, Tekke beldesinde seçim desteği istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
18:08
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak
Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 18:48:48. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, Tekke beldesinde seçim desteği istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.