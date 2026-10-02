Bakan Uraloğlu: "Terörsüz Türkiye’nin yolu bizim yolumuzdur"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefinin Türkiye'nin güvenliği, ekonomisi ve refahıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Uraloğlu, fon tartışmasına ilişkin ise gerçek mağdurların korunacağını, kamu kaynaklarının zarar görmesine izin verilmeyeceğini ve sürecin ilgili komisyon tarafından takip edildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nca düzenlenen 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısına katılmak üzere Nevşehir'e geldi. AK Parti il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye" hedefinin artık somut bir gelişmeye dönüştüğünü ifade ederek, terörün her türlüsüne karşı mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.

Terörsüz bir Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomi, daha refah dolu bir toplum ve daha güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirten Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye'nin yolu bizim yolumuzdur" dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin yanı sıra bölgenin de terörden arındırılması noktasında önemli aşamalar kaydedildiğini ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Kaynaklarımız teröre değil milletin refahına harcanacak"

Uraloğlu, konuşmasında ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ekonomik kalkınmayla bağlantısına da değindi. Ulaşımın ticaret, üretim ve istihdamı beraberinde getirdiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarını anlattı.

Terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik boyutuna dikkat çeken Uraloğlu, güvenlik ortamının güçlenmesinin kaynakların kalkınma ve refah alanlarına yönlendirilmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin son 24 yılda ulaşım ve haberleşme altyapısına 355 milyar dolar yatırım yaptığını ifade eden Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının bugün 30 bin 239 kilometreye ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, otoyol uzunluğunun da bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkarıldığını belirterek, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarındaki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Türkiye, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi"

Demiryolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağının 13 bin 919 kilometreye ulaştırıldığını, sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini söyledi. Uraloğlu, "Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumundayız" dedi.

Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, hattın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirten Uraloğlu, Basra Körfezi'ndeki Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Irak üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya uzanacak yeni bir lojistik omurga oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun Türkiye ayağındaki önemli projelerden biri olan İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihalesini 14 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

'TÜRKSAT 7A ve 5G vurgusu'

Türkiye'nin hava ulaşımındaki kapasitesinin de artırıldığını kaydeden Uraloğlu, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle Türkiye'nin geniş bir uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirildiğini söyledi.

Yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, Türkiye'nin uydu ihracatçısı ülkeler arasına yükseldiğini belirterek, TÜRKSAT 7A için de çalışmaların başladığını açıkladı.

Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisiyle yüksek hızlı iletişim dönemine geçtiğini de söyledi.

Fon açıklaması: "Gerçek mağdurlar korunacak"

Konuşmasının son bölümünde Türkiye'de gündeme gelen fon tartışmasına değinen Uraloğlu, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nda yaklaşık üç saat süren değerlendirme yapıldığını, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tarafların katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Fonlarla ilgili bir yol haritası üzerinde çalışıldığını belirten Uraloğlu, "Kimsenin suçluyu koruyacağımıza dair bir beklentisi olmasın" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, sürecin bir tarafında gerçek mağdurların korunacağını, diğer tarafta ise 86 milyon vatandaşın kaynaklarının söz konusu alana aktarılmayacağını söyledi.

Kamu kaynaklarının korunması konusunda kararlı olduklarını ifade eden Uraloğlu, usulsüzlük tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Fon sürecine ilişkin değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan komisyon tarafından sürdürüleceğini de aktaran Uraloğlu, söz konusu sürecin kamuoyunun bilgilendirilmesiyle devam edeceğini kaydetti.

Uraloğlu, fon meselesinin ekonomiyi genel anlamda sarsacak bir boyutta olmadığını da sözlerine ekledi.