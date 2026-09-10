Bakan Uraloğlu, Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin temel atma töreninde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Trabzon'a yakışır, deniziyle bütünleşmiş, canlı bir yaşam merkezi inşa ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'u yatırımlarla dört bir yandan imar ve ihya etmeye devam ettiklerini söyledi.

Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Projesi'nin, Beşirli sahilindeki dolgu alanı üzerinde Trabzon'u denizle yeniden buluşturacağını belirten Uraloğlu, sahilin çağdaş, yeşil ve insan odaklı bir yaşam alanına dönüştürüleceğini ifade etti.

"Trabzon'a yakışır, deniziyle bütünleşmiş, canlı bir yaşam merkezi inşa ediyoruz." diyen Uraloğlu, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ'miz, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün omuz omuza yürüttüğü bu proje, sadece Trabzon'un değil, Doğu Karadeniz'in en güzel sahil düzenleme projelerinden biri olarak tarihe geçecek ve Trabzon'a mühür vuran bir proje olacaktır." şeklinde konuştu.

Trabzon'a TOKİ tarafından önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Uraloğlu, millet bahçeleri, yaşam alanları ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla kentin çehresinin daha da güzelleştiğini kaydetti.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'un ulaşım ve altyapısına yönelik yatırımları da sürdürdüklerini belirterek, kenti başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla komşu illere ve Türkiye'nin diğer bölgelerine bağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamladıklarını anlatan Uraloğlu, Tanjant Yolu'nun bitirildiğini, Kanuni Bulvarı Projesi'nde de sona yaklaşıldığını aktardı.

Uraloğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu'nun iki kesim halinde hayata geçirildiğini belirterek, ilk kesimde çalışmaların sürdüğünü, Yomra ve Trabzon Üniversitesi Yeni Nesil Kavşakları ile Şehir Hastanesi Kavşağı'nın da hizmete sunulduğunu bildirdi.

Kentte 23 kara yolu projesinde çalışmaların devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, raylı sistem hattı çalışmalarına da dikkati çekti.

Uraloğlu, Trabzon kent içi ulaşımı için raylı sistem hattının temelinin 10 gün önce atıldığını anımsatarak, hattın tamamlanmasıyla günlük 150 bin kişinin modern ve hızlı ulaşım imkanından yararlanacağını vurguladı.

Trabzon'u hızlı trenle buluşturacak projenin de hayata geçirileceğini ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Sarp hızlı tren demir yolu projemizle Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Treni Kırıkkale'den Çorum'a doğru yola çıkarttık. Yapım çalışmalarını başlattık. Bu sene Çorum ile Havza arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Havza ile Samsun arasının ihalesini yapacağız. Oradan sonra da inşallah memleketimiz Trabzon'a doğru yola çıkaracağız. Bunu bitirmek de inşallah AK Partimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacak."

TOKİ'den Trabzon'a yaklaşık 95 milyar liralık yatırım

TOKİ Genel Başkanı Mustafa Levent Sungur da Trabzon'a önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sungur, bugüne kadar Trabzon'a güncellenmiş rakamlarla yaklaşık 95 milyar liralık yatırımla 12 bin 100 konut, bunlara ait sosyal donatılar ve 880 iş yeri kazandırdıklarını ifade etti.

Trabzon'da yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Sungur, kenti daha modern ve yaşanabilir bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Sungur, Trabzon'da Avni Aker, Akçaabat, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı millet bahçelerinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu, Uzungöl Millet Bahçesi'nin ise doğal yapısı korunarak yaklaşık 95 bin metrekarelik alanda yenilendiğini bildirdi.

Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin yaklaşık 397 bin metrekarelik ilk etap alanında hayata geçirileceği bilgisini veren Sungur, projede yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, yelken kulübü, çok amaçlı salonlar ve çeşitli sosyal donatıların bulunacağını anlattı.

Sungur, Trabzon'a yeni ve nitelikli bir yaşam alanı kazandıracaklarını dile getirerek, "Burası çocuklarımızın güven içinde oynayacağı, gençlerimizin spor yapacağı, ailelerimizin birlikte güzel vakit geçireceği, hemşehrilerimizin denizle ve doğayla yeniden buluşacağı bir yaşam alanı olacak." dedi.