Bakan Varank Bağcılar'da vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Bakan Varank Bağcılar'da vatandaşlarla bayramlaştı

03.05.2022 00:58
Bakan Varank Bağcılar'da vatandaşlarla bayramlaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bağcılar'da kahvaltı ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bağcılar'da kahvaltı ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Programda konuşan Bakan Varank, "Türkiye yatırım, istihdam, üretimde büyüme noktasında kesin kararlı. Üretim ve katma değeri arttırarak biz bu ülkeyi çok daha güzel noktalara getireceğiz" dedi.

Bağcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Bağcılar Halk Sarayı'nda kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda kahvaltı sonrası Bakan Varank vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramda hep birlikte olmanın güzelliğine vurgu yapan Bakan Varank, "Bizim güvenlik güçlerimiz bu fedakarlığı yapabildikleri için biz bu şehirlerde, Bağcılar'da bayramlaşmaları huzurla, güvenle yapabiliyoruz. Güvenlik güçlerimiz canlarını feda etmeyi göze aldıkları için pandemiden sonra bu coşkulu bayramı yaşayabiliyoruz. Bu ülke terörden çok çekti. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız terörle mücadelede yeni bir konsept ortaya koydu, dedi ki 'Sınırlarımız içinde beklemek yok, terörist neredeyse, ini neredeyse gideceğiz bulacağız, o teröristleri ortadan kaldıracağız.' Bizim terörle mücadelede başarılı olmamızın bir sırrı da savunma sanayiinde yakaladığımız başarılardır, insansız hava araçlarında yakaladığımız başarılardır. Biz savunma sanayiinde yakaladığımız bu başarıyı inşallah sanayinin her alanına yaymakta kararlıyız. Türkiye yatırım, istihdam, üretimde büyüme noktasında kesin kararlı. Yakın zamanda Batman'dan geldim, iş insanları yanıma gelip dediler ki '300 tane firmamız şu

anda yer bekliyor, bize yer gösterin. Biz fabrikalarımızı kurup üretim yapalım.' Bağcılar'da en çok nüfusa sahip olan Bitlisliler, biz şu an Bitlis'te tekstil atölyeleri kuruyoruz, firmalarımız sıraya girmiş vaziyette. Sivas Demirağ Sanayi Bölgesi'nde yer kalmadı. Üretim ve katma değeri arttırarak biz bu ülkeyi çok daha güzel noktalara getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bağcılar'da çok önemli eserler kazandıracağız"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, önceki başkan Lokman Çağırıcı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Bağcılar'da hizmet kervanını daha yukarılarda götürmekte emeği geçen belediye meclisinde bulunan dostlarımıza, çalışanlarımıza, kaymakamlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Belediyecilik denildiği zaman imar ve iskan akla gelir. Bağcılar Belediyesi marka belediyecilik anlayışını irfanı da katarak gelenekleştirmiştir. Bu anlamda 27. yılını kutluyor Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinliklerinde. Bu etkinlik hem Bağcılar'da bulunanları bir araya getirirken, irfan açısından Bağcılar'a çok şey katmıştır. Bundan sonraki süreçte belediyemiz, bakanlığımızla birlikte Bağcılar'a güzel hizmetler getirmeyi Allah'tan niyaz ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız için Bağcılar'da çok önemli eserleri kazandırmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Bağcılar Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Bağcılar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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