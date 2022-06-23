Bakan Varank: Güçlü Türkiye'yi gençlerimizle inşa edeceğiz - Son Dakika
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Bakan Varank: Güçlü Türkiye'yi gençlerimizle inşa edeceğiz

23.06.2022 23:20
Bakan Varank: Güçlü Türkiye'yi gençlerimizle inşa edeceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kimileri Z kuşağı diye konuşsun dursun, gençlerimizi kategorize etmeye devam etsinler.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kimileri Z kuşağı diye konuşsun dursun, gençlerimizi kategorize etmeye devam etsinler. Biz ülkemizin gerçek itici gücü, lokomotifi TEKNOFEST gençliği ile büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, bizim güvendiğimiz en güçlü dayanak gençlerimiz. Onlar bizimle beraber yürüdükçe, onlar geleceğe umutla baktıkça biz de o güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Bilim Merkezi'nde 9'uncusu düzenlenen Konya Bilim Festivali'nin açılışı Sanayi ve Teknoloi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış öncesi Akıncı TİHA da bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Festivalde konuşan Bakan Mustafa Varank, ülkelerin ekonomik bağımsızlığın, teknolojik bağımsızlıkla eş değerde olduğunu söyledi. Bakan Varank, "Biliyorsunuz artık bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı, teknolojik bağımsızlığı ile eş değer konumda. Artık uluslararası ilişkileri tayin eden en büyük güç nedir diye sorarsanız, 'teknolojidir' diye cevap verirler. Katma değerli üretim yapan, yenilikçi ekosisteme sahip ülkeler, uluslararası arenada da söz sahibi ülkeler konumunda. Bu manada kendisine doğru ekonomik istikamet çizmek isteyen bir ülkenin atacağı ilk adım yerli ve milli teknoloji politikası oluşturmaktan geçiyor. İşte biz Türkiye'yi teknoloji alanında global bir üs haline getirmek için Milli Teknoloji hamlesi vizyonunu ortaya koyduk. Teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olmakta kararlıyız. Bu vizyonu ortaya koyarken ülkemizin en büyük gücü olan gençlerimize güveniyoruz." diye konuştu.

ÜLKEMİZİN İTİCİ GÜCÜ, LOKOMOTİFİ TEKNOFEST GENÇLİĞİBakan Varank, güçlü Türkiye'yi gençlerle birlikte inşa edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz araştırma kültürü kazanabilsinler diye ülkemizin dört bir köşesinde TEKNOFEST'ler ve Bilim Festivalleri düzenliyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmaların, verdiğimiz emeklerin gençlerimize pozitif anlamda sirayet ettiğini de memnuniyetle takip ediyoruz. Festival alanlarında, üniversitelerde, teknoparklarda, meydanlarda gençlerimizin enerjisini yakından hissediyoruz. Kimileri Z kuşağı diye konuşsun dursun, gençlerimizi kategorize etmeye devam etsinler. Biz ülkemizin gerçek itici gücü, lokomotifi TEKNOFEST gençliği ile büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, bizim güvendiğimiz en güçlü dayanak gençlerimiz. Onlar bizimle beraber yürüdükçe, onlar geleceğe umutla baktıkça biz de o güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz."


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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Varank: Güçlü Türkiye'yi gençlerimizle inşa edeceğiz - Son Dakika

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