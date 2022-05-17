Bakan Varank'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir

17.05.2022 17:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun attığı Arapça tweet'e tepki göstererek, "Kimse Hollanda'ya, Almanya'ya hiçbir şey demezken, söz konusu Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden yatırımcı olunca 'Vay efendim Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor?' diye eleştiri yapıyorlar. Bu faşizmdir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri dün gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılacak olmasına tepki göstererek Arap yatırımcıları hedef aldı. Kılıçdaroğlu, Arapça yaptığı paylaşımda "Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin." ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Kılıçdaroğlu'nun Arapça paylaşım yapmasını eleştirdi.

"BU BİR FAŞİZMDİR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Ankara ofisi açılışına katıldı. Bakan Varank'a açılışta, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Konya Milletvekili Ziya Altunyıldız da eşlik etti. Varank, konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün akşam attığı Arapça tweet'e tepki göstererek "Bu bir faşizmdir. Yatırımcılar arasında faşizme varan ifadeleri görebiliyoruz. Bugün Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülke hangisi? Hollanda. Arkasından kim geliyor? Almanya. Kimse Hollanda'ya, Almanya'ya hiçbir şey demezken, Hollandaca, Almanca tweet atmazken, söz konusu Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden bir yatırımcı olunca 'Vay efendim Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor? Neden Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapıyor?' diye eleştiri yapıyorlar. Değerli arkadaşlar, bu faşizmdir" diye konuştu.

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir

"İŞ YAPAN FİRMALARA AĞIR ELEŞTİRİLER VAR"

Türkiye olarak yatırımcılar arasında ayrım yapmadan, ülkeyi kalkındırma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Bakan Varank, "Biz hükümet olarak elbette yatırımcılar arasında ayrım yapmıyoruz ama sivil toplum kuruluşlarımızın da buradaki yabancı yatırımcıların tamamını koruması lazım. Bakıyorsunuz, Türkiye'de iş yapan firmalara çok ağır eleştiriler var. İşte 'Biz iktidara gelince şöyle mallarını kamulaştıracağız, böyle mallarını kamulaştıracağız' diyorlar. Bu firmalar Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) üyesi, yeri geldiğinde TÜSİAD hükümeti eleştiriyor da neden kendi üyelerinin haklarını korumuyor? Biz siyasette bunun mücadelesini veriyoruz ama sivil toplum kuruluşlarının da bunun mücadelesini vermesi lazım" dedi.

YORUMLAR
500
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Arapça tweet cevabı Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Arapça tweet cevabı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz
Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Varank'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Bakan Varank'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:34 Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının yakın korumasının öldürülmesi hakkında konuştu: Şüpheli bir durum görünmüyor
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
16:30 Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:24:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Varank'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement