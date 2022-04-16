Bakan Yanık: "Türk toplumunun yaşadığı her noktada aile ataşeliği açmak istiyoruz" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Türk toplumunun yaşadığı her noktada aile ataşeliği açmak istiyoruz"

16.04.2022 13:03
Bakan Yanık: "Türk toplumunun yaşadığı her noktada aile ataşeliği açmak istiyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türk vatandaşlarımızın yaşadığı her noktada bir aile ataşeliği açmayı istiyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türk vatandaşlarımızın yaşadığı her noktada bir aile ataşeliği açmayı istiyoruz. Nüfusumuzun çok yoğun bir şekilde yaşadığı Almanya'nın ardından Fransa'da, Belçika'da ve Hollanda'da da aile ataşeliği açma arzusundayız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaretler için gittiği Almanya'da, ilk olarak Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile Köln Merkez Camii'ni ziyaret etti, ardından Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Burada yaptığı konuşmada koruyucu aile konusunun önemine değinen Bakan Yanık, Almanya'da yaklaşık 4 milyon Türk nüfusunun olduğuna dikkati çekti. Yanık, koruyucu aile sayısının ise sadece 111 olduğunu ve bu rakamın nüfus oranına göre çok az olduğunu vurguladı.

Almanya'da devlet korumasında 200 bin çocuk olduğunu belirterek iki ülkeyi kıyaslayan Bakan Yanık, "Türkiye'de devlet koruması altına alınması gereken çocuk sayısı 13 bin iken, yaklaşık 10 bin çocuk da koruyucu aile yanında. Almanya ile Türkiye'yi kıyasladığımızda burada çocukların devlet korunmasına alınması hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu gerçeği görmeliyiz" dedi.

Almanya'da yaşayan 4 milyonluk nüfusun içerisinde 111 koruyucu aile olmasının dezavantajında da bahseden Bakan Yanık şunları söyledi:

"Bu demektir ki bizim çocuklarımızın, bizim dışımızdaki herhangi bir mekanizmanın içerisine gireceğini kabul etmişiz. Burada hep birlikte Türk kökenli çocukların koruyucu ailesi olması konusunda mekanizmalar geliştirmeliyiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla bu meseleyi dert haline getirmeliyiz, üzerinde durmalıyız."

"Ataşeleri yaygınlaştırma arzusundayız"

Avrupa ülkelerinde aile ataşeliklerinin sayılarını artırmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda her türlü girişimlerde bulunacaklarının altını çizen Bakan Yanık, "Türk vatandaşlarımızın yaşadığı her noktada bir aile ataşeliği açmayı istiyoruz. Nüfusumuzun çok yoğun bir şekilde yaşadığı Almanya'nın ardından Fransa'da, Belçika'da ve Hollanda'da da aile ataşeliği açma arzusundayız. Nüfusumuzun olduğu her noktada aile, gençlik ve çocuk ilişkileriyle alakalı hizmetleri, ataşelikleri yaygınlaştırma arzusundayız" ifadelerini kullandı.

Bu yıl içerisinde Almanya'da 5 aile ataşeliği açmayı hedeflediklerini belirten Bakan Yanık, bu noktada STK'lardan iş birliği ve destek istedi. Yanık, Köln'de gerçekleştirilen STK toplantısının ardından Uluslararası Demokratlar Birliği'nin düzenlediği iftara da katıldı.

Almanya'da yaşayan Türk toplumunun, 60 yıldır Almanya'nın sanayisine, ekonomisine ve ticaretine katkıda bulunduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, "Almanya'da Türk toplumunun geçmişi 60 yılı aştı. Bu ülkeye dişiyle, tırnağıyla, teriyle emek veren bir toplumuz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları topluma katkılarının, aidiyetlerinin çoğalması bizleri son derece memnun ediyor" dedi.

"Sizin yaşadığınız toplumun onurlu, etkili, güçlü birer ferdi olarak hayatınıza devam etmeniz, o varlığı sürdürmeniz bizim için son derece kıymetli" diyen Bakan Yanık, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, burada yaşayan vatandaşlarımızı desteklemek ve güçlendirmekten başka hedefimiz yok. Üzerimize düşen her türlü çabayı, çalışmayı yerine getirmek bizim sorumluluğumuz" notunu düştü.

Aile ataşelikleri programını ve çalışmalarını bu anlayışla planladıklarını anımsatan Yanık, şunları kaydetti:

"Burada yaşayan toplumumuzun aile ve toplum ilişkilerinden kaynaklı meselelerinde nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl katkıda bulunabiliriz, kurumlarla ilişkiler temelinde, insan ilişkileri temelinde nasıl destek olabiliriz, bunları çalışacağız beraber. Düsseldorf'ta bir aile ataşeliğimizi kurduk, Münih, Köln, Stuttgart'ta bu çalışmaları devam ettireceğiz." - ANKARA

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Derya Yanık, Türkiye, Almanya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yanık: 'Türk toplumunun yaşadığı her noktada aile ataşeliği açmak istiyoruz' - Son Dakika


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