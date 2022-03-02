Bakan Yanık üniversiteli gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Yanık üniversiteli gençlerle bir araya geldi

02.03.2022 15:55
Bakan Yanık üniversiteli gençlerle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Üniversitesi'nde gençlerle buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Üniversitesi'nde gençlerle buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gençlerle bir araya geldi. Buluşmada konuşan Bakan Yanık, "Ben her fırsatta muhakkak gençlerle buluşmayı çok istiyorum. Evet, sevgili gençler, hakikaten sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyum. Dekan hocam çok güzel bir şey söyledi. Siz geleceğimizsiniz ama sadece geleceğimiz değilsiniz aynı zamanda bugünümüzsünüz. Sizinle her buluştuğumuzda biz aslında çok şey öğreniyoruz. Ben bu buluşmaları aslına bakarsanız bir şey anlatmak için ya da bir şey öğretmek için istemiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum, sizlerden bir şeyler öğrenebilmek için istiyorum. Bugün kalabalık ve güzel bir öğrenci grubunun karşısındayız. Dolayısıyla şimdiden sorularınızı, varsa yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi dinlemeyi çok isterim. Çünkü sizin alanlarınız bizim bakanlığımızın çalışma alanlarına da çok yakın. Hatta bir süre

sonra inşallah mezun olduktan sonra pek çoğunuzla çalışma arkadaşları olacağız. Dolayısıyla şimdiden gördüklerinizi, buradan baktığınızda ne gördüğünüzü doğrusu dinlemeyi çok isterim. Bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yanık'ın açılış konuşmasının ardından buluşma basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

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Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Derya Yanık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yanık üniversiteli gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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