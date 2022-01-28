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Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti

28.01.2022 22:15
Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Ayşe Işıkgece bölgedeki inceleme ve ziyaretleri kapsamında Manyas'taki sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti.

MAKARNA ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Ayşe Işıkgece, Gönen ilçesinde muz serası ve güneş enerjisi ile ısıtılan domates serasındaki çalışmaları ve Tuzakçı Mahallesi'ndeki koyun dağıtımı, sonrası program dahilinde Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesi'nde işletmeciliğini Serap Karakaş'ın yaptığı makarna üretim tesisini ziyaret etti. Burada Manyas Kaymakamı Koray Çelik ve ilçe protokolü ile makarna üreticisi Serap Karakaş tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Işıkgece daha sonra makarna üretim tesisinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar ve üretim konusunda işyeri sahibinden bilgi aldı.

"TEMENNİMİZ BAYAN GİRİŞİMCİLERİMİZİN ARTMASI"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Ayşe Işıkgece tesisi ve üretim safhalarını detaylı inceledikten sonra yaptığı açıklamada "Kadın girişimcimiz Serap Karakaş Hanım'ın çalışmalarını ve başarılarını yakından takip ediyoruz. Sağlıklı üretimi ve müteşebbis ruhunu taktirle karşılıyorum. Temennimiz bayan girişimcilerimizin sayılarının artması ve biz Bakanlık olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Işıkgece'ye Balıkesir il Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan'da eşlik etti. Işıkgece daha sonra İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti
Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti
Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti
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Domates, Manyas, Gönen, Tarım, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti - Son Dakika
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