Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'a gidiyor - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'a gidiyor

06.07.2022 18:55
Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri için yarın Lüksemburg'a gidecek.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri için yarın Lüksemburg'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleriyle ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında, 7 Temmuz 2022 tarihinde Lüksemburg'u ziyaret edecektir. Sözkonusu ziyaret çerçevesinde Sayın Bakan Yardımcımızın yapacağı görüşmelerde, Lüksemburg ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye- AB ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.


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Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Lüksemburg, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'a gidiyor - Son Dakika

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