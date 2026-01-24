Bakan Yerlikaya: "Başaramadılar, başaramayacaklar" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Yerlikaya: "Başaramadılar, başaramayacaklar"

Bakan Yerlikaya: "Başaramadılar, başaramayacaklar"
24.01.2026 18:12  Güncelleme: 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirterek, "Önce yedi düvel bir oldular; başaramadılar.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirterek, "Önce yedi düvel bir oldular; başaramadılar. Sonra bizi birbirimize düşürerek kazanacaklarını sandılar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar" dedi.

Samsun'da gerçekleştirilen "Şehit Aileleri ve Gazilerle Milli Dayanışma, Kardeşlik Buluşması"nda konuşan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen programların, gönülleri birbirine yaklaştıran güçlü bir milli dayanışma köprüsü olduğunu vurguladı. Bu buluşmaların, devletin şehitlere ve gazilere duyduğu vefa ve minnettarlığın en somut göstergesi olduğunu ifade eden Yerlikaya, bin yıldır vatan kılınan bu toprakların her karışının fedakarlıklarla yoğrulduğunu söyledi.

Vatanın bağımsızlığının, ay-yıldızlı bayrağın gölgesinin ve ezanın semalardaki yankısının, canıyla ve kanıyla mücadele eden kahramanlar sayesinde korunduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"'Şehit Aileleri ve Gazilerimizle Milli Dayanışma, Kardeşlik Buluşmaları'mız, devletimizin şehitlerimize ve gazilerimize duyduğu vefa ve minnettarlığın en somut göstergesidir. Bin yıldır vatan kıldığımız bu toprakların her karışı, bir bedelin, bir fedakarlığın, bir adanmışlığın şahididir. Vatanımızın bağımsızlığını, ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesini, Ezan-ı Muhammedi'nin semalarımızdaki yankısını, canıyla, kanıyla koruyan kahramanlarımız var bizim. Zehir tacirlerinin kapılarını koçbaşlarıyla kıran, organize suç örgütlerinin nefesini kesen, teröristlere hayatı dar eden yiğitlerimiz var bizim. Bu vatan için candan geçen şehitlerimiz; milletimizin başı dik, alnı açık olsun diye toprağa düştüler. Bu vatan için serden geçen şehitlerimiz; ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye can verdiler. Gazilerimiz; hayatlarını ortaya koyarak, 'Bu kutsal toprak sahipsiz değildir' dediler. Baş eğmediler, aman demediler; mabedimizin göğsüne namahrem eli değdirmediler. İstiklal şairimizin dediği gibi; 'Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar/O rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar.' İşte böylesine bir iman ve sadakatle bize bu vatanı emanet bıraktılar. Önce şehitlerimize sonra da sizlere ahdimizdir; biz onların hatırasına zerre miskal gölge düşürmeyeceğiz! Çünkü şehitlerimizin aziz hatırası, bizim istiklalimizdir, gazilerimizin onuru, bizim istikbalimizdir."

Konuşmasında Şehit Polis Emre Albayrak'ı da anan Bakan Yerlikaya, henüz 27 yaşında şehadete yürüyen Albayrak'ın, gençlerin uyuşturucu karanlığına teslim olmaması için görev yaptığını söyledi. Şehidin ailesine hitap eden Yerlikaya, şehitlerin aziz hatırasına asla gölge düşürülmeyeceğini vurgulayarak, "Şehitlerimizin hatırası bizim istiklalimiz, gazilerimizin onuru bizim istikbalimizdir" diye konuştu.

"Başaramayacaklar"

Milletin mayasında kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, bu birlikteliğin silahla, fitneyle ve terörle bozulamayacağını dile getirdi. Yerlikaya, "Milletimizin mayasında kardeşlik vardır, birlik vardır, beraberlik vardır. Bu kardeşlik, bin yıllık birliktelikten süzülüp gelen bir ortak yazgıdır. Bu birlik, silahla bozulamaz, fitneyle parçalanamaz, terörle dağıtılamaz. Önce yedi düvel bir oldular; başaramadılar. Sonra, bizi birbirimize düşürerek kazanacaklarını sandılar. Kardeşi kardeşe vurdurarak, kaleyi içeriden yıkabileceklerini zannettiler. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ifade ettikleri gibi; 'Terörsüz Türkiye, fitne duvarlarını yıkmak, kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak, kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihi bir sorumluluk üstlenmektir.' Samsun'dan sizlerin huzurunda bir kez daha söylüyoruz, birliğimiz daimdir, kardeşliğimiz ebedidir. Bu vatan bölünmez bir bütündür. Bu yürüyüş büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüdür. Bu yürüyüş huzurun, güvenin, adaletin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş; şehitlerimizin emanetini yücelten, gazilerimizin onurunu baş tacı eden bir yürüyüştür" ifadelerini kullandı.

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kaymakamlar, belediye başkanları, il müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya: 'Başaramadılar, başaramayacaklar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı

18:11
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük’e karşı yok
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:40:02. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: "Başaramadılar, başaramayacaklar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.