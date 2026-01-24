Bakan Yerlikaya: "Başaramadılar, başaramayacaklar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını belirterek, "Önce yedi düvel bir oldular; başaramadılar. Sonra bizi birbirimize düşürerek kazanacaklarını sandılar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar" dedi.

Samsun'da gerçekleştirilen "Şehit Aileleri ve Gazilerle Milli Dayanışma, Kardeşlik Buluşması"nda konuşan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ve Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen programların, gönülleri birbirine yaklaştıran güçlü bir milli dayanışma köprüsü olduğunu vurguladı. Bu buluşmaların, devletin şehitlere ve gazilere duyduğu vefa ve minnettarlığın en somut göstergesi olduğunu ifade eden Yerlikaya, bin yıldır vatan kılınan bu toprakların her karışının fedakarlıklarla yoğrulduğunu söyledi.

Vatanın bağımsızlığının, ay-yıldızlı bayrağın gölgesinin ve ezanın semalardaki yankısının, canıyla ve kanıyla mücadele eden kahramanlar sayesinde korunduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"'Şehit Aileleri ve Gazilerimizle Milli Dayanışma, Kardeşlik Buluşmaları'mız, devletimizin şehitlerimize ve gazilerimize duyduğu vefa ve minnettarlığın en somut göstergesidir. Bin yıldır vatan kıldığımız bu toprakların her karışı, bir bedelin, bir fedakarlığın, bir adanmışlığın şahididir. Vatanımızın bağımsızlığını, ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesini, Ezan-ı Muhammedi'nin semalarımızdaki yankısını, canıyla, kanıyla koruyan kahramanlarımız var bizim. Zehir tacirlerinin kapılarını koçbaşlarıyla kıran, organize suç örgütlerinin nefesini kesen, teröristlere hayatı dar eden yiğitlerimiz var bizim. Bu vatan için candan geçen şehitlerimiz; milletimizin başı dik, alnı açık olsun diye toprağa düştüler. Bu vatan için serden geçen şehitlerimiz; ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye can verdiler. Gazilerimiz; hayatlarını ortaya koyarak, 'Bu kutsal toprak sahipsiz değildir' dediler. Baş eğmediler, aman demediler; mabedimizin göğsüne namahrem eli değdirmediler. İstiklal şairimizin dediği gibi; 'Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar/O rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar.' İşte böylesine bir iman ve sadakatle bize bu vatanı emanet bıraktılar. Önce şehitlerimize sonra da sizlere ahdimizdir; biz onların hatırasına zerre miskal gölge düşürmeyeceğiz! Çünkü şehitlerimizin aziz hatırası, bizim istiklalimizdir, gazilerimizin onuru, bizim istikbalimizdir."

Konuşmasında Şehit Polis Emre Albayrak'ı da anan Bakan Yerlikaya, henüz 27 yaşında şehadete yürüyen Albayrak'ın, gençlerin uyuşturucu karanlığına teslim olmaması için görev yaptığını söyledi. Şehidin ailesine hitap eden Yerlikaya, şehitlerin aziz hatırasına asla gölge düşürülmeyeceğini vurgulayarak, "Şehitlerimizin hatırası bizim istiklalimiz, gazilerimizin onuru bizim istikbalimizdir" diye konuştu.

"Başaramayacaklar"

Milletin mayasında kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, bu birlikteliğin silahla, fitneyle ve terörle bozulamayacağını dile getirdi. Yerlikaya, "Milletimizin mayasında kardeşlik vardır, birlik vardır, beraberlik vardır. Bu kardeşlik, bin yıllık birliktelikten süzülüp gelen bir ortak yazgıdır. Bu birlik, silahla bozulamaz, fitneyle parçalanamaz, terörle dağıtılamaz. Önce yedi düvel bir oldular; başaramadılar. Sonra, bizi birbirimize düşürerek kazanacaklarını sandılar. Kardeşi kardeşe vurdurarak, kaleyi içeriden yıkabileceklerini zannettiler. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi birbirimize düşman eylemek isteyenlere inat, kenetlenmiş şekilde müreffeh yarınlara omuz omuza yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere ifade ettikleri gibi; 'Terörsüz Türkiye, fitne duvarlarını yıkmak, kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak, kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihi bir sorumluluk üstlenmektir.' Samsun'dan sizlerin huzurunda bir kez daha söylüyoruz, birliğimiz daimdir, kardeşliğimiz ebedidir. Bu vatan bölünmez bir bütündür. Bu yürüyüş büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüdür. Bu yürüyüş huzurun, güvenin, adaletin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş; şehitlerimizin emanetini yücelten, gazilerimizin onurunu baş tacı eden bir yürüyüştür" ifadelerini kullandı.

