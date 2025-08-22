Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu - Son Dakika
Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu

22.08.2025 12:52
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ailesi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurum'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okuyan Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Babası Süleyman Bey, annesi Lütfiye Hanım ve ailesinin tüm fertleriyle bir araya geldik; dualar ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; 'Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir.' Bugün millet olarak, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, milletimizle birlik ve beraberlik içinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

