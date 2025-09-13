Bakan Yerlikaya\'dan Şehit Uzman Çavuş için Başsağlığı Mesajı

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil, yol kontrol devriyesi esnasında bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde şehit oldu. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer yer alan açıklamada da şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.