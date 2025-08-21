Bakan Yerlikaya Erzurum'da

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti.

Programları kapsamında kente gelen Bakan Yerlikaya, Valilik girişinde çiçekle karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, daha sonra Vali Mustafa Çiftçi ile makamında görüşerek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yerlikaya'nın ziyaretinde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu yer aldı.