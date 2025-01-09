Bakan Yumaklı: 250 Bin Pestisit Denetimi - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: 250 Bin Pestisit Denetimi

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Bakan Yumaklı, son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldığını ve kalıntı oranının yüzde 35 azaldığını belirtti.

09.01.2025 13:04
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Bakan Yumaklı: "Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. Bunun sonuncunda son 3 yılda pestisit kalıntı oranının yüzde 35 oranında azaltıldı. Amacımız mümkün olduğunca sıfıra yaklaştırmak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ziyaretinin ardından gıda güvenliği, pestisit kalıntıları ve denetimlere ilişkin açıklama yaptı.

"2024'de 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi"

Bakan Yumaklı, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "2024 yılında denetimlerimizi arttırarak devam ettirdi. Yaklaşık 1,3 milyonun üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Bunlarla ilgili 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi. Halkın sağlığını tehdit eden gıdalar ile ilgili de suç duyurusunda bulunuyoruz. 2024 yılında 610 dosya için suç duyurusunda bulunuldu" ifadesini kullandı.

Yumaklı, üretim yeri ve satış yerleri de dahil olmak üzere hasat öncesi ve sonrası tüm süreçlerin ürünlerin yerinde kontrollü olarak pestisit denetimine tabi tutulduğunu vurguladı.

"Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı"

Bakan Yumaklı, "Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. Bunun sonuncunda son 3 yılda pestisit kalıntı oranının yüzde 35 oranında azaltıldı. Amacımız mümkün olduğunca sıfıra yaklaştırmak" diye konuştu.

İhraç edilen kuru meyvelerde iade oranı

Bakan Yumaklı, pestisit dışında aflatoksin, okratoksin ve kükürk dioksin gibi maddelerden dolayı ihraç edilen kuru meyvelerin geri gönderilmesine ilişkin, "Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle bin 473 ürünün 20'si iade edildi. Bunun oranı yüzde 1,35. Kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle 5 bin 600 sevkiyatın 81'i iade edildi. Oran yüzde 1,43. Kuru kayısıda fazla kükürt dioksit nedeniyle 21 bin 3 tondan sadece 282 tonu iade edildi. Oran yüzde 1,34" ifadelerini kullandı.

İade edilen patateslerde bitkinin kendisine has hastalık rastlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tunus'a ihraç edilen 2,5 ton patatesin Türkiye'ye geri iade edilmesine ilişkin ise "Tunus'a ihraç edilen patates ürünü ile ilgili bazı dezenformasyonlara rastladık. Tunus'a ihraç edilen patatesler her hangi bir şekilde pestisit kalıntısı gibi bir sebepten değil, bitkinin kendisine has bir hastalığı nedeniyle iade ediliyor. Bu ürünleri imha edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: 250 Bin Pestisit Denetimi - Son Dakika

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