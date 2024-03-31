Politika

Bakan Yumaklı, Ankara'da oyunu kullandı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Türkiye sandığın başına saat 07.00 itibariyle gitmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Çankaya'da yer alan Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde 3259 Nolu sandıkta oyunu kullandı.

Bakan Yumaklı, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, seçimlerin her zaman Türkiye için 'demokrasi bayramı' olduğunu belirterek, "Milletimiz çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıtmıştır. Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir seçim süreci geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, seçim sürecinde görev yapan tüm kamu ve sandık görevlilerine de kolaylıklar dilediğini sözlerine ekledi.