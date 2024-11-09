Bakan Yumaklı: Gücümüz Milletimizden Geliyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: Gücümüz Milletimizden Geliyor

Bakan Yumaklı: Gücümüz Milletimizden Geliyor

Tarım Bakanı Yumaklı, milletin gücünün ruhunu ve değerlerini vurguladı, Türkiye'nin çıtasını yükseltiyoruz.

09.11.2024 16:39
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hamdolsun, milletimizden başka kimseye ne borcumuz ne de verilecek bir hesabımız var. Gücümüzü, milletimizden ve bu toprakların ruhundan alıyoruz dedi.

Bakan Yumaklı, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı. Yumaklı, partililere yaptığı konuşmada, Bugün gücüne güç katan, bayrağı 'Türkiye Yüzyılı' için yükselmiş bir Türkiye var. Kabına sığmayan, gelişmeye açık, güçlü liderlikle ve vizyoner siyasetle yolu açık bir Türkiye var. AK Parti döneminde geliştirilen vizyoner politikalarla, bugün dünyada en fazla temsilciliği olan 3'üncü ülkeyiz. Nereden nereye, öyle değil mi Bu, Türkiye'nin nasıl bir tarihi sıçrama içinde olduğunu ortaya koyan göstergelerden sadece biri. Türkiye'nin büyüyen ufkuna ve dinamizmine dair önemli bir işaret. Buna, 'Büyük düşünen Türkiye' diyoruz diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÇITASINI YÜKSELTİYORUZ'

Yumaklı, milletten başka kimseye borçları olmadığını ifade ederek, Hamdolsun, milletimizden başka kimseye ne borcumuz ne de verilecek bir hesabımız var. Gücümüzü, milletimizden ve bu toprakların ruhundan alıyoruz. Gücümüzü insanlık değerlerinden, hak ve adalet mücadelemizden alıyoruz. Bunun için kendimizi sürekli yeniliyor, peyderpey Türkiye'nin çıtasını yükseltiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Daha adil bir dünya' için bayrağı taşıyoruz. Bütün mazlum halklar için bayrağı taşıyoruz. Çünkü milletimize ve Türkiye'ye yakışan budur dedi.

Haber-Kamera Halit YILMAZSORGUN (Yozgat),

Kaynak: DHA

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