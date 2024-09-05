Bakan Yumaklı: Sulamada Kapalı Sistemler Artıyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: Sulamada Kapalı Sistemler Artıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal sulamaya ayrılan bütçeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, kapalı devre sulama sistemlerinin oranının yüzde 35 olduğunu belirtirken, yeni sulama sistemlerinin tamamının kapalı devre olarak yapıldığını söyledi. Ayrıca, üreticilerin yatırımlarının yüzde 50'sini hibe programlarıyla karşıladıklarını ifade etti. Yumaklı, 2028 yılına kadar sulamaya açılacak alanın 750 bin hektar olduğunu ve mevcut alanların dönüştürülme oranının yüzde 45'e çıkacağını da belirtti. Sulama bütçesine ayrılan rakamın 2025 yılında yüzde 83 artacağını vurgulayan Yumaklı, Orta Vadeli Program'da tarımsal üretimin artırılması konusundaki kararlılığın görüldüğünü söyledi.

05.09.2024 20:01
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Bakan Yumaklı: "Kapalı devre sulama sistemlerimizin oranı yüzde 35. Ancak yaptığımız hiçbir yeni sulama sistemlerini açık yapmıyoruz. Bunların tamamı kapalı devre sulama sistemleri olarak devam ediyor"

-"Ayrıca buna bağlı olarak üreticilerimizin de damla sulama sistemleri gibi yatırımlarının da yüzde 50'sini hibe programları ile karşılamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla burada komple bir sistemin dönüştürülmesi husus var"

-"Halihazırda sulamaya açılmış olan alanımız 7.2 milyon hektar. 2024-2028 döneminde sulamaya açacağımız alan 750 bin hektar"

-"2028'e kadar hali hazırda mevcutların da dönüştürülmesi yüzde 35'lerden yüzde 45'lere çıkacak. Böyle de bir hedefimiz var"

-"2025 yılında sulama bütçesine ayrılan rakamın artış oranı yüzde 83. Dolayısıyla OVP'de bahsedilen tarımsal üretimin artırılması konusundaki kararlığı da buradan görmek mümkün"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal sulamaya ayrılan bütçeye ilişkin, "2025 yılında sulama bütçesine ayrılan rakamın artış oranı yüzde 83. Dolayısıyla, Orta Vadeli Program'da bahsedilen tarımsal üretimin artırılması konusundaki kararlılığı da buradan görmek mümkün" dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 yılı dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da külliyede düzenlenen programa katıldı. Yumaklı, programın açıklanmasının ardından ise basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazeteci tarafından açıklanan OVP'ye göre tarımsal sulamaya ne kadar bütçe ayrıldığını sorması üzerine Yumaklı, "Şu anda kapalı devre sulama sistemlerimizin oranı yüzde 35 ancak yaptığımız hiçbir yeni sulama sistemlerini açık yapmıyoruz. Bunların tamamı kapalı devre sulama sistemleri olarak devam ediyor. Ayrıca, buna bağlı olarak üreticilerimizin de damla sulama sistemleri gibi yatırımlarının da yüzde 50'sini hibe programlarımızla biz karşılıyoruz. Dolayısıyla, burada komple bir sistemin dönüştürülmesi hususu var. Bizim hali hazırda sulamaya açılmış olan alanımız 7,2 milyon hektar. 2028 yılının sonuna kadar sulamaya açacağımız alan 750 bin hektar. 2028'e kadar da hali hazır mevcutların dönüştürülmesi yüzde 35'lerden yüzde 45'lere gelmiş olacak. 2025 yılında sulama bütçesine ayrılan rakamın artış oranı yüzde 83. Dolayısıyla Orta Vadeli Program'da bahsedilen tarımsal üretimin artırılması konusundaki kararlılığı da buradan görmek mümkün" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

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