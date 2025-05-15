Bakan Yumaklı Kayseri Valiliği\'ni Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Gökmen Çiçek tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, valilik girişinde şeref defterini imzaladı.

Bakan Yumaklı ve Kayseri protokolü, valilik makamında bir süre görüşmelerde bulundu. - KAYSERİ