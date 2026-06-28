Bakanlar Ormanya'da Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
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Bakanlar Ormanya'da Yürüyüş Yaptı

Bakanlar Ormanya\'da Yürüyüş Yaptı
28.06.2026 14:04
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AK Parti toplantısı sonrası bakanlar Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yürüyüş yaptı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan bakanlarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yürüyüş yaptıkları ana ilişkin fotoğrafları NSosyal hesabından paylaşan Yayman, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın doğal güzellikleri eşliğinde güne keyifli bir sabah yürüyüşüyle başladık. Durmak Yok, Yola Devam. Hayırlı, bereketli bir gün diliyorum."

Kaynak: AA

Hüseyin Yayman, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanlar Ormanya'da Yürüyüş Yaptı - Son Dakika

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